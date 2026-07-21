Sénégal: Bassirou Diomaye Faye souhaite faire du Sénégal un pays où 'la souveraineté alimentaire est une réalité'

Dakar — Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a réaffirmé, mardi, son ambition de faire du Sénégal un pays où la souveraineté alimentaire est une réalité, en faisant en sorte de ne plus se limiter à un slogan ni à une simple politique sectorielle.

"Nous voulons faire du Sénégal, un pays où la souveraineté alimentaire est une réalité. Cette souveraineté ne sera ni un slogan ni une simple politique sectorielle", a notamment déclaré le chef de l'Etat lors de la rentrée académique solennelle de l'Académie nationale des sciences et techniques du Sénégal (ANSTS).

"Construire une souveraineté alimentaire durable pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle au nom de la dignité", est le thème de cette rencontre scientifique.

Il s'agit "fondamentalement de bâtir un système alimentaire résilient face aux chocs climatique et économique et apte à nourrir dignement et durablement la population", a insisté le président Faye.

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Selon lui, "l'ambition tient en une formule simple : permettre à nos concitoyens de produire davantage ce qu'ils consomment et de consommer davantage ce qu'ils produisent d'ici à 2050 par une transformation systématique et systémique".

Il a rappelé la "place déterminante" qu'il accorde à la souveraineté alimentaire dans l'agenda national de transformation Sénégal 2050.

De son point de vue, atteindre la souveraineté alimentaire consiste à "transformer en profondeur" la logique de production agricole, à "rationnaliser les chaînes de valeur locales" et à "maîtriser parfaitement" les intrants, engrais, semences et système d'irrigation.

Dans cette perspective, il a indiqué que la stratégie de souveraineté nationale "ne saurait se limiter à une disponibilité des denrées. Elle doit plutôt s'employer à garantir à chaque sénégalaise et à chaque sénégalais, un accès durable à une alimentation saine, diversifiée, nutritive et culturellement acceptable".

"Mais la souveraineté alimentaire ne se réduit pas à la disponibilité des denrées. La malnutrition chronique touche encore des milliers d'enfants, tandis que persistent les carences en micronutriments et que progresse le surpoids. C'est assez dire que la transition nutritionnelle est un défi majeur à relever", a dit le chef de l'Etat.

Bassirou Diomaye Faye s'est félicité de cette séance solennelle de l'ANSTS qu'il a présentée comme un moment "privilégié de communication entre le chef de l'État et la communauté scientifique nationale réunis, pour échanger sur une thématique décisive pour le présent et l'avenir" du Sénégal.