Sénégal: Casamance - La Banque mondiale mobilise environ 22, 44 milliards de francs CFA pour renforcer le PDEC

Ziguinchor — La Banque mondiale a approuvé un financement additionnel de 40 millions de dollars, soit environ 22,44 milliards de francs CFA, en faveur du Projet de développement économique de la Casamance (PDEC), portant sa contribution à 85 millions de dollars, correspondant à 48,76 milliards de francs CFA, a-t-on appris mardi de Mame Safiétou Djamil Guèye, chargée dudit projet au sein de l'institution financière internationale.

"La Banque mondiale a approuvé un financement additionnel de 40 millions de dollars, environ 22,44 milliards de francs CFA, en faveur du Projet de développement économique de la Casamance (PDEC), portant son enveloppe globale à 85 millions de dollars (environ 48,76 milliards de francs CFA) au profit d'environ 850 000 bénéficiaires en Casamance et dans la région de Kédougou", a-t-elle déclaré.

Mame Safiétou Djamil Guèye s'exprimait en marge d'une mission de supervision marquée par la signature de l'accord de financement additionnel approuvé le 25 juin 2026 par le conseil d'administration de la Banque mondiale, en présence du ministre de l'Urbanisme, des Collectivités territoriales et de l'Aménagement du territoire, Balla Moussa Fofana.

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Mme Guèye a salué l'engagement des autorités sénégalaises, des collectivités territoriales, des maires, des services déconcentrés et de l'ensemble des partenaires dans la mise en oeuvre du Projet de développement économique de la Casamance.

Elle a également mis en avant les résultats déjà enregistrés, notamment l'amélioration de la mobilité rurale, le renforcement des capacités institutionnelles et la réalisation d'infrastructures socio-économiques, tout en insistant sur la nécessité d'assurer leur entretien pour garantir leur durabilité.

La responsable de la Banque mondiale a toutefois appelé les acteurs du projet à accélérer le rythme d'exécution des travaux et de décaissement des fonds, estimant que ce défi est déterminant pour traduire rapidement les financements en réalisations concrètes.

Elle a invité l'équipe du projet, les collectivités et les partenaires à renforcer leur coordination, la planification des activités et la redevabilité.

Selon Mame Safiétou Djamil Guèye, ce financement additionnel permettra de transformer le PDEC en un levier de développement économique territorial, en cohérence avec la stratégie nationale des pôles-territoires.

Le projet mettra l'accent sur la création d'emplois pour les jeunes et les femmes, le renforcement des chaînes de valeur avec le secteur privé et l'extension de ses interventions à la région de Kédougou, afin de favoriser une croissance plus inclusive et durable.