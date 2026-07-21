Afrique: L'UCAD et l'APHRC en partenariat pour promouvoir une recherche africaine au service des politiques publiques

L'Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD) et le Centre africain pour la recherche sur la population et la santé (APHRC) ont signé, mardi à Dakar, un accord-cadre de coopération d'une durée de cinq ans qui ambitionne de renforcer la recherche scientifique, la formation des jeunes chercheurs et la production de connaissances destinées à éclairer les politiques publiques en Afrique.

"Notre vision commune est de produire des connaissances rigoureuses en Afrique, à partir des réalités africaines et au service du continent", a notamment déclaré le directeur régional de l'APHRC pour l'Afrique de l'Ouest, Cheikh Mbacké Faye a cours de la cérémonie de signature.

Selon lui, ce partenariat avec l'université Cheikh Anta Diop de Dakar se propose "d'intensifier les programmes de recherche conjoints, de renforcer le mentorat des étudiants et des jeunes chercheurs".

Il ambitionne également de développer des formations en rédaction scientifique, en gestion de la recherche, en analyse de données et en élaboration de projets compétitifs, a encore fait valoir M. Faye.

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Le directeur du Centre africain pour la recherche sur la population et la santé en Afrique de l'Ouest a insisté sur la nécessité de rapprocher la recherche de la décision publique.

Il a estimé que les résultats scientifiques doivent être davantage traduits en notes de politique, ou recommandations destinées aux décideurs, aux collectivités territoriales, à la société civile et aux communautés pour la prise de décision.

Cheikh Mbacké Faye a par ailleurs plaidé pour un modèle de coopération scientifique fondé sur des partenariats équilibrés entre institutions africaines, dans une perspective de permettre au continent de définir lui-même ses "priorités de recherche, de mobiliser des ressources et d'influencer les politiques publiques".

Le recteur de l'université Cheikh Anta Diop de, professeur Alioune Badara Kandji, s'est félicité de cette convention, notant que sa signature s'inscrit dans "le prolongement d'une collaboration engagée depuis 2020 entre les deux institutions, dont le bilan comprend plusieurs projets dans les domaines de la santé, de la planification familiale, de l'équité vaccinale, de la santé maternelle, du climat et des systèmes de données éducatives".

Il a cité la transition démographique, les inégalités d'accès aux soins, l'urbanisation et les changements climatiques comme des défis qui interpellent l'Afrique et nécessitant "une recherche davantage ancrée dans les réalités africaines".

"L'avenir de la recherche africaine se joue largement dans notre capacité à travailler entre nous et à construire des ponts entre nos institutions", a affirmé le professeur Kandji.

Le recteur de l'UCAD a relevé que les enseignants-chercheurs, les doctorants seront les premiers bénéficiaires de cette coopération à travers des co-encadrements de recherche, des séjours scientifiques et un accès à des réseaux de recherche.