Sénégal: Financement des activités des femmes agricultrices - L'appel de Coumba Gawlo aux partenaires et décideurs

À l'occasion de la célébration de l'Année internationale des femmes agricultrices au Sénégal, couplée à une journée portes ouvertes et à la cérémonie de reconnaissance des communes de Notto-Diobass, Pambal et Oudalaye, la chanteuse et présidente de la Fondation Lumière pour l'Enfance, Coumba Gawlo, a lancé un vibrant appel en faveur d'un financement accru des initiatives portées par les femmes rurales. La rencontre, organisée jeudi 16 juillet à Notto-Diobass (région de Thiès) par la FAO, en collaboration avec l'ONG Mer et Monde, a réuni autorités locales, partenaires techniques et financiers ainsi que des productrices agricoles.

Dans son intervention, l'artiste a réaffirmé son engagement aux côtés de la FAO pour promouvoir l'autonomisation économique des femmes. « Je voudrais saisir cette occasion pour lancer un appel solennel aux gouvernements, aux institutions internationales, aux partenaires techniques et financiers, aux fondations et au secteur privé. J'invite les décideurs et les partenaires financiers à mobiliser davantage de ressources pour financer les projets et programmes en faveur des femmes rurales, des jeunes filles et des entrepreneurs agricoles », a-t-elle déclaré.

Selon Coumba Gawlo, cette Année internationale doit être une occasion de reconnaître pleinement le rôle des femmes agricultrices dans la sécurité alimentaire et le développement des territoires. « Que cette année ne soit pas seulement symbolique, mais qu'elle marque un tournant décisif pour que les femmes agricultrices deviennent pleinement reconnues comme leaders du développement », a-t-elle plaidé.

S'adressant aux maires de Notto-Diobass, Pambal et Oudalaye, elle les a exhortés à renforcer les politiques locales en faveur des femmes rurales. « Je vous invite à poursuivre et à renforcer les actions qui leur permettront d'accéder plus facilement à la terre, à des financements durables, aux opportunités économiques et à une véritable autonomisation », a insisté l'artiste.

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