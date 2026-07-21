Sénégal: Portrait/Mohamed Demba Camara - La récolte d'un retour

À Sambadia, dans la commune de Fimela, Mohamed Demba Camara incarne le parcours d'un homme qui a transformé l'épreuve de la migration en une une réussite fondée sur la résilience, la formation et le travail. Ancien migrant, il est aujourd'hui agriculteur, entrepreneur rural et puisatier, démontrant qu'il est possible de construire un avenir durable au Sénégal.

Après dix années passées sur les routes migratoires entre la Mauritanie, le Maroc et plusieurs régions du Sénégal, Mohamed rentre au pays avec la volonté de prendre une autre voie. Son destin bascule lorsqu'il rencontre Gora Ndiaye, directeur du centre socio-écologique Kaydara, Gora Ndiaye, qui l'encourage à suivre une formation en agroécologie organisée en 2017, avec l'appui de la FAO.

Pendant neuf mois, Mohamed Demba se forme à l'agriculture biologique, en agroécologie et à l'entrepreneuriat. À l'issue de cette formation, le Centre socio-écologique Kaydara, en partenariat avec la mairie de Fimela et plusieurs partenaires, met à sa disposition une parcelle d'un hectare afin qu'il puisse mettre en pratique les connaissances acquises.

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Aujourd'hui, cette exploitation est une référence en matière de diversification agricole. Mohamed y pratique une agriculture multi-étagée où coexistent maïs, manguiers, cocotiers, agrumes, pépinières et de nombreuses autres cultures. Cette complémentarité lui assure une production étalée sur toute l'année tout en améliorant la résilience de son exploitation.

Au-delà de la production, Mohamed a développé un véritable savoir-faire commercial. Fort des enseignements reçus en entreprenariat, il écoule sa production grâce à WhatsApp et à un réseau de clients fidélisés, en utilisant des stratégies commerciales adaptées aux réalités locales.

Les revenus tirés de cette activité lui permettent de vivre convenablement, de constituer une épargne, de financer de nouveaux projets, de bâtir progressivement son patrimoine et d'assurer l'emploi permanent d'un salarié permanent sur son exploitation.

Son activité dépasse toutefois le seul cadre agricole. Puisatier de profession, il réalise également des puits pour des particuliers et des exploitations agricoles. Selon les caractéristiques des ouvrages, ces chantiers représentent des investissements pouvant atteindre de plusieurs centaines de milliers voire plus d'un million de francs CFA. Cette activité fait travailler régulièrement treize à quatorze personnes, et participe à la création d'emplois au sein de sa communauté.

Pour Mohamed Demba Camara, son parcours est la preuve qu'une formation de qualité associée à un accès aux moyens de production et à un accompagnement adapté, peut ouvrir des perspectives solides aux jeunes. Lui qui avait quitté son pays avec l'espoir d'une vie meilleure affirme aujourd'hui que l'avenir peut aussi se construire chez soi.

Son histoire illustre la force de la résilience et le potentiel de l'entrepreneuriat rural comme réponse aux défis de l'emploi et de la migration. Par son engagement, Mohamed Demba Camara est devenu bien plus qu'un agriculteur. Il s'impose désormais comme un entrepreneur rural accompli et une source d'inspiration pour de nombreux jeunes désireux de réussir en valorisant les richesses de leur terroir.