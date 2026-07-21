Sénégal: Nemabah - Les femmes du Saloum réinventent l'ostréiculture durable

À Némabah, au coeur de la mangrove du Delta du Saloum, la marée basse dicte son rythme. Les pirogues s'immobilisent dans la vase, contraignant les visiteurs à poursuivre leur progression à pied, les jambes dans l'eau, pour atteindre les parcs ostréicoles. Cette traversée donne d'emblée la mesure du quotidien des femmes du GIE Yoni Diofor, engagées depuis plusieurs années dans une ostréiculture conciliant performance et préservation de l'environnement.

En tête du groupe, Seynabou Diatta avance avec une aisance acquise au fil d'une vie passée entre chenaux et palétuviers. À 55 ans, la présidente du GIE Yoni Diofor et de la coopérative COCOP Delta connaît chaque recoin de cet écosystème qu'elle fréquente depuis son enfance.

« Je suis née dans ce métier », confie-t-elle avec fierté. Comme de nombreuses femmes de Némabah, elle a grandi au rythme des marées et de la collecte des huîtres sauvages. Longtemps, cette activité a consisté à détacher les coquillages directement des racines des palétuviers, une pratique qui fragilisait progressivement la mangrove, indispensable à l'équilibre du Delta du Saloum.

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Au fil des années, les ostréicultrices ont profondément fait évoluer leurs pratiques. Grâce à des formations techniques, elles ont adopté des méthodes d'élevage modernes qui permettent d'accroitre les rendements, tout en préservant les palétuviers, véritables poumons du Delta du Saloum et habitat de nombreuses espèces aquatiques.

Cette mutation est accompagnée par l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) à travers le projet FISH4ACP, soutenu par l'Union européenne et la Confédération africaine des organisations professionnelles de la pêche artisanale (CAOPA). Ce programme a permis aux productrices de renforcer leurs compétences, d'améliorer la qualité sanitaire des huîtres, notamment grâce à la construction d'un bassin de dégorgement, mais aussi de consolider leurs initiatives de restauration et de protection de la mangrove.

Pour Seynabou Diatta, cet accompagnement a été un véritable tournant. « Il y a des équipements que nous n'aurions jamais pu acheter seules. Grâce à nos partenaires, nous avons franchi une nouvelle étape et aujourd'hui notre travail est reconnu », souligne-t-elle.

Cette reconnaissance s'est récemment matérialisée par une distinction décernée au groupement. Une récompense que la présidente considère avant tout comme celle de toutes les femmes de Némabah.

« Une seule personne ne peut pas réussir un tel travail. Ce sont toutes les membres du GIE qui ont fait preuve de courage, de persévérance et de solidarité. C'est grâce à elles que nous en sommes arrivées là. »

À Némabah, chaque récolte est tributaire du rythme des marées. Mais derrière cette activité ancestrale s'affirme désormais un modèle de développement durable porté par les femmes. En conjuguant savoir-faire traditionnel, innovation et préservation de la mangrove, elles démontrent que l'ostréiculture peut être un puissant moteur de développement local tout en assurant la protection d'un écosystème essentiel aux générations futures.