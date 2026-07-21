Sénégal: Notto Diobass, Pambal et Houdalaye distinguées par la FAO

La commune de Notto Diobass a accueilli, jeudi 16 juillet, une cérémonie consacrée à la célébration de l'Année internationale des femmes agricultrices au Sénégal, organisée conjointement avec une journée portes ouvertes du projet SAGA 2 et la distinction décernée par l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) aux communes de Notto Diobass, Pambal et Houdalaye pour leurs initiatives en faveur d'une agriculture durable et inclusive.

Présidant la rencontre, la coordonnatrice résidente de la FAO au Sénégal, Bintia Stephen-Tchicaya, a mis en avant le rôle déterminant des femmes dans la transformation des systèmes agroalimentaires. « La transformation de nos systèmes agroalimentaires passe par les femmes, par les territoires et par des partenariats solides », a-t-elle déclaré, rappelant que les agricultrices restent encore confrontées à des obstacles persistants en matière d'accès au foncier, au financement, aux innovations et aux instances de décision.

Elle a précisé que cette distinction des collectivités récompense l'engagement des groupements féminins de Pambal et de Houdalaye, accompagnés par la FAO en partenariat avec l'ONG Mer et Monde, le CECI et la Fédération des agriculteurs du Fouta pour le développement. Cette reconnaissance, a-t-elle souligné, encourage les collectivités à poursuivre leurs efforts en faveur de l'autonomisation économique des femmes rurales et de la résilience face aux changements climatiques.

Le maire de Notto Diobass, Alioune Sarr, a réjoui que sa commune accueille cette cérémonie. Il a rendu hommage aux femmes du Diobass, présentes « au coeur du développement économique, social et environnemental » de la collectivité, avant de réaffirmer l'engagement municipal à soutenir les initiatives agricoles et climatiques. Il a notamment rappelé l'aménagement de 50 hectares destinés à accueillir une zone industrielle dans le cadre du programme « Notto Diobass Smart City ».

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Partenaire financier du projet SAGA, le gouvernement du Québec a renouvelé son appui à cette coopération. Sa déléguée générale au Sénégal, Julie Gervais, a rappelé que ce programme, déployé depuis 2018 avec la FAO, contribue au renforcement des capacités des agricultrices et des collectivités face aux défis climatiques. Elle a félicité les trois communes distinguées, estimant que leur parcours constitue « une source d'inspiration pour l'ensemble du pays ».