Ile Maurice: Quand l'argile et les miroirs racontent une histoire de passion

Le Lippan Art, technique traditionnelle mêlant de l'argile aux miroirs, trouve peu à peu sa place dans l'île grâce à des artistes passionnés. Depuis quatre ans, Reeti Ramphul Reesaul, à travers Ëeti creations, s'est donné pour mission de faire découvrir cet art ancestral originaire de la région du Kutch, dans l'État indien du Gujarat. Entre créativité, persévérance et émotion, elle transforme l'argile et les miroirs en véritables oeuvres décoratives, tout en espérant transmettre un jour son savoirfaire aux nouvelles générations.

«Le Lippan Art m'a trouvée avant que je ne me trouve moi-même», c'est ainsi que Reeti résume son parcours artistique. Alors qu'elle était en recherche personnelle, elle découvre, au fil de vidéos sur les réseaux sociaux, cette technique traditionnelle mêlant argile et petits miroirs. Une révélation qui marque le début d'une aventure créative devenue aujourd'hui une véritable passion. Reeti souligne également qu'elle est pionnière dans l'introduction de cet art à Maurice. Ses créations portent le label d'Ëeti creations, une marque à travers laquelle elle souhaite faire connaître cet artisanat au plus grand nombre.

Originaire de la région du Gujarat, le Lippan Art est un artisanat ancestral réalisé à partir d'argile modelée à la main, sur laquelle sont intégrés de petits miroirs qui reflètent la lumière. Séduite par la finesse de cette technique, Reeti décide de se lancer, sans formation particulière. «J'ai beaucoup appris de mes essais et de mes erreurs. Chaque échec m'a permis de progresser et d'améliorer ma technique», confie-t-elle.

Un tournant important survient lors de sa deuxième grossesse. Alors que de nombreuses femmes enceintes ressentent des envies particulières de nourriture, Reeti raconte que son unique envie était de créer. «Pendant ma deuxième grossesse, je ressentais constamment le besoin de dessiner, de peindre et de fabriquer quelque chose. Mon envie n'était pas de manger un aliment en particulier, mais de faire de l'art», explique-t-elle. Cette période a renforcé sa passion et l'a encouragée à se consacrer pleinement au Lippan Art.

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Chaque création est entièrement réalisée à la main. Les motifs sont dessinés avec précision avant d'être façonnés en relief, puis décorés de miroirs qui apportent éclat et profondeur. Son mari, Nitin, joue également un rôle important dans cette aventure artistique en l'accompagnant dans la conception et le dessin des motifs. Ensemble, ils donnent vie à des oeuvres uniques où chaque détail est soigneusement travaillé.

Pour l'artisane, ces créations ne sont pas de simples objets de décoration. «Chaque pièce est remplie d'amour, de passion et d'émotions. Les miroirs représentent la lumière, l'espoir et les bonnes énergies que je souhaite transmettre à ceux qui les regardent.»

Son inspiration provient de tout ce qui l'entoure. De la nature, des formes géométriques, des motifs floraux, mais aussi de son imagination qui nourrit chacune de ses réalisations. Si certaines créations reprennent les codes traditionnels indiens, d'autres sont entièrement personnalisées afin de répondre aux attentes de ses clients, qu'il s'agisse de décorations murales, de cadeaux ou encore de projets destinés à des restaurants à l'ambiance indienne.

Faire connaître le Lippan Art à Maurice demeure toutefois un défi quotidien. Selon Reeti, cet art reste largement méconnu du grand public. Il faut d'abord expliquer ce qu'il est avant même de présenter son travail. À cela s'ajoute la difficulté de se procurer certains matériaux spécifiques, souvent indisponibles localement et nécessitant des commandes à l'étranger. Elle doit également concilier son activité artistique avec sa vie familiale.

Malgré ces obstacles, la créatrice ne manque pas d'ambition. Elle souhaite développer davantage son activité, réaliser des projets de plus grande envergure. Son rêve est également d'organiser des ateliers afin d'initier les jeunes à cet artisanat ancestral et de contribuer à sa préservation.