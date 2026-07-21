Ile Maurice: Fuite de 200 litres d'huile lourde - Le plan d'intervention activé

Un déversement d'huile lourde (Heavy Fuel Oil) s'est produit cet après-midi, mardi 21 juillet, vers 14 h 30, au quai pétrolier du port de Port-Louis, à la suite d'une fuite détectée sur un pipeline de la société IndianOil.

Selon un communiqué du ministère de l'Environnement, de la gestion des déchets solides et du changement climatique, les premières estimations de la Mauritius Ports Authority (MPA) font état d'un déversement d'environ 200 litres d'hydrocarbures.

Face à cet incident, la MPA a immédiatement déclenché son Port Louis Harbour Oil Spill Response Plan. Des barrages absorbants ont été déployés autour de la zone touchée afin de contenir la nappe d'hydrocarbures, tandis qu'un collier de serrage a été installé sur le pipeline pour mettre fin à la fuite.

Des barrages absorbants seront déployés autour de la zone affectée au quai pétrolier afin de contenir la nappe d'hydrocarbures et limiter la propagation du déversement.

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Une équipe composée d'officiers de la Police de l'environnement et du ministère s'est rendue sur les lieux afin de suivre l'évolution de la situation et de superviser les opérations.

Par ailleurs, une enquête a été ouverte par la Police de l'environnement pour déterminer les circonstances exactes de l'incident et établir les éventuelles responsabilités.

Le ministère affirme qu'il veillera à ce que toutes les mesures nécessaires soient prises pour contenir la pollution et limiter son impact sur l'environnement marin.