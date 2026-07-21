Ile Maurice: Suspension des tarifs douaniers sur le thon - Un dialogue avec les Britanniques préconisé

Le ministre des Affaires étrangères, de l'intégration régionale et du commerce international, Ritish Ramful, a rencontré Maroš Šefčovič, commissaire européen au Commerce et à la sécurité économique, le 16 juillet à Bruxelles, afin de renforcer les relations bilatérales entre l'Union européenne (UE) et Maurice.

La rencontre a porté sur une coopération renforcée UEMaurice à travers plusieurs initiatives stratégiques. Les deux responsables ont évoqué l'organisation d'un forum d'entreprises de l'UE à Maurice en 2027, pour favoriser les partenariats économiques et les opportunités d'investissement. Ils ont également passé en revue l'Accord de partenariat pour une pêche durable, soulignant l'importance d'une gestion durable des ressources marines dans la région.

Le ministre Ramful était à Bruxelles, dans le cadre de la 121e session du Conseil des ministres de l'Organisation des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (OACPS). Plus de 200 délégués et ministres ont délibéré sur les réformes institutionnelles, la coordination régionale et les mécanismes permettant de faire face à l'évolution de la situation économique mondiale.

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Lors de cette session, Ritish Ramful a fait part de ses préoccupations concernant la décision du RoyaumeUni de suspendre les droits de douane sur certains produits alimentaires, dont le thon. Suite à son intervention, le Conseil de l'OACPS a adopté une décision formelle chargeant le secrétariat de l'OACPS d'entamer des discussions avec les autorités britanniques. L'objectif est d'étudier des mesures suscep- tibles d'atténuer l'impact de cette suspension tarifaire sur les fournisseurs de l'OACPS, qui bénéficient d'accords commerciaux préférentiels.

La suspension des droits de douane au Royaume-Uni s'applique selon le principe de la nation la plus favorisée, accordant un traitement en franchise de droits uniforme à tous les fournisseurs des produits concernés. Cette approche non discriminatoire réduit l'avantage concurrentiel dont bénéficiaient auparavant les pays membres de l'OACPS grâce à des accords préférentiels. Selon le ministère britannique du Commerce et des entreprises, cette suspension n'est pas une concession ciblée à un pays en particulier, mais une mesure globale qui touche tous les pays exportateurs de thon vers le Royaume-Uni.

Le gouvernement britannique a indiqué que cette politique vise à alléger le fardeau financier des ménages face à l'augmentation du coût de la vie. La suspension des droits de douane, qui concerne le thon, les fruits, les jus de fruits, les pâtes et le couscous, devrait rester en vigueur jusqu'au 31 décembre 2028.

Le thon : des revenus annuels de Rs 14 milliards

Le thon est un pilier de l'économie mauricienne, représentant environ 23 % des exportations nationales et générant près de Rs 14 milliards par an. La majeure partie de ce poisson est transformée au Port-Louis Seafood Hub, où d'importants volumes sont convertis en conserves de thon et en filets précuits. Ces produits sont ensuite expédiés principalement vers l'Union européenne, le Royaume-Uni, les Pays-Bas et l'Italie qui en sont les principaux acheteurs.

L'industrie dépend fortement des prises de l'océan Indien - la deuxième plus grande réserve mondiale de thon - débarquées par transbordement par des navires de pêche étrangers. Des entreprises comme Princes Tuna Mauritius transforment chaque année des dizaines de milliers de tonnes de thon cru dans des installations telles que le site de Marine Road à Port-Louis.

Cette combinaison de stocks régionaux abondants, de flottes internationales et de capacités de transformation locales permet à Maurice de se positionner comme un fournisseur clé de produits thoniers sur les marchés mondiaux.