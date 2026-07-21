Ile Maurice: Le recrutement de travailleurs migrants sous un nouveau cadre

Le recours à des Labour Contractors pour recruter des travailleurs migrants afin de répondre aux besoins des petits planteurs et des petits éleveurs a été au coeur de la Private Notice Question(PNQ) du leader de l'opposition, Joe Lesjongard, adressée au ministre du Travail et des relations industrielles, Reza Uteem, ce mardi 21 juillet à l'Assemblée nationale. Le ministre a défendu un nouveau cadre réglementaire qu'il présente comme une réponse à la pénurie de main-d'oeuvre qui frappe le secteur agricole.

Reza Uteem a rappelé que plus de 8 000 arpents de champs de canne sont aujourd'hui abandonnés et que 9 000 tonnes de cannes n'ont pas été récoltées faute de travailleurs. Selon lui, le nouveau système permettra aux petits planteurs, qui ne peuvent recruter seuls des travailleurs saisonniers, de partager cette main-d'oeuvre par l'intermédiaire de Labour Contractors.

Le ministre a insisté sur le fait que seules les fédérations, associations et coopératives de petits planteurs ou petits éleveurs pourront obtenir ce statut. Les entreprises privées, agences de recrutement et agences d'emploi sont exclues du dispositif. Les travailleurs migrants ne pourront être affectés qu'à des exploitants enregistrés auprès des organismes compétents.

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Reza Uteem a également assuré que plusieurs garanties ont été intégrées au règlement. Les contrats devront préciser les fonctions exercées et les salaires applicables, tandis que le principe du «même salaire pour un travail de même valeur» s'imposera aux employeurs. Le *Labour Contractor *et le planteur utilisateur seront conjointement responsables du paiement des salaires, de la sécurité et des conditions de travail des employés.