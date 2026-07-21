Ile Maurice: M4 - Une autoroute pour fluidifier le trafic et soutenir la croissance

Le projet de l'autoroute M4 demeure une priorité du gouvernement malgré la révision en cours des investissements publics. Répondant à une question de la députée Joanna Bérenger, ce mardi à l'Assemblée nationale, le Premier ministre Navin Ramgoolam a indiqué que le comité de haut niveau chargé de réévaluer les projets d'investissement examinera également la M4, tout en reconnaissant son importance stratégique pour le pays.

Cette révision s'inscrit dans les mesures destinées à compenser le coût supplémentaire de Rs 6,2 milliards lié à l'abandon du means testing pour la State Age Pension. Le comité, présidé par le secrétaire au Cabinet, devra déterminer quels projets seront maintenus, reportés ou redimensionnés.

Le Premier ministre a expliqué que les décisions reposeront sur quatre critères : le niveau de préparation des projets, leurs retombées économiques et sociales, les possibilités de financement alternatives ainsi que leur soutenabilité budgétaire.

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Concernant la M4, Navin Ramgoolam a rappelé que cette autoroute de près de 29,7 kilomètres, reliant Bel-Air Road au rond-point de Forbach, est un projet de longue date destiné à désengorger le réseau routier. Il a souligné que le parc automobile est passé de 366 000 véhicules en 2009 à environ 760 000 en 2026, justifiant la nécessité de cette nouvelle infrastructure.

Selon lui, le projet est prêt à être lancé. Les acquisitions de terrains sont achevées, les études techniques et les documents d'appel d'offres finalisés, tandis que le financement a déjà été obtenu auprès du gouvernement indien à des conditions concessionnelles. Reporter le chantier entraînerait, a-t-il prévenu, une hausse des coûts.

Le chef du gouvernement a également assuré que les préoccupations environnementales concernant la région de Ferney avaient été prises en compte. Le tracé a été revu afin d'éviter les zones écologiquement sensibles. Il a précisé qu'un rapport d'évaluation de l'impact environnemental a été soumis au ministère de l'Environnement et sera révisé avant d'être présenté à nouveau, après l'examen du projet par l'Exim Bank of India.

Navin Ramgoolam estime enfin que la M4 permettra non seulement d'améliorer la fluidité du trafic entre l'Est, le Centre et le Nord, mais aussi de favoriser les investissements, la création d'emplois, le développement du tourisme et l'essor économique du corridor nord-est.