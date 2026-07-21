Ile Maurice: Parastatiques - Une dette de plus de Rs 67 milliards révélée

L'endettement des organismes parapublics et des entreprises publiques a été au centre d'une question parlementaire du député Ravin Jugurnauth adressée au Premier ministre et ministre des Finances, Navin Ramgoolam. Ce dernier a indiqué qu'à fin juin 2026, cinq organismes parapublics affichaient une dette de Rs 18,6 milliards, dont Rs 15,4 milliards contractés auprès des banques commerciales. À cela s'ajoutent 20 entreprises publiques totalisant Rs 48,9 milliards de dettes, portant l'endettement global à plus de Rs 67 milliards.

Navin Ramgoolam a rappelé que la dette des organismes parapublics est passée de Rs 6,2 milliards en 2014 à Rs 15,9 milliards en 2024, principalement en raison des emprunts du Central Electricity Board et de la State Trading Corporation. Du côté des entreprises publiques, l'endettement a plus que triplé sur la même période, notamment sous l'effet des besoins financiers de Metro Express Ltd, MauBank Holdings Ltd et Mauritius Telecom.

Le Premier ministre a également révélé que Rs 14,4 milliards de fonds publics ont été injectées depuis 2020 afin d'aider plusieurs entreprises publiques à honorer leurs engagements financiers. Sur cette somme, Rs 11,5 milliards concernent le remboursement des détenteurs de produits liés au Super Cash Back Gold Scheme, tandis que Metro Express Ltd et MauBank Holdings Ltd ont également bénéficié d'un soutien financier.

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Face à cette situation, plusieurs organismes publics préparent des plans de restructuration. En parallèle, un Steering Committee on Public Sector Efficiency, présidé par Navin Ramgoolam, sera mis en place afin d'améliorer la gestion des organismes publics, réduire le gaspillage et renforcer la discipline budgétaire.