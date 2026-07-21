Ile Maurice: 9 321 projets en dix ans d'existence

Dix ans après son lancement, MCB Microfinance fait le point sur son activité dans le segment du financement destiné aux micro-entrepreneurs et aux petites entreprises. Créée en 2016 par le Groupe Mauritius Commercial Bank (MCB), la structure indique avoir accordé, en une décennie, des financements à 4 339 entrepreneurs, pour 9 321 projets, représentant un montant total de plus de Rs2,2 milliards décaissés à Maurice et à Rodrigues.

Le modèle repose sur un constats : certains entrepreneurs disposent d'une activité génératrice de revenus mais ne répondent pas aux critères habituels des banques commerciales. L'absence d'états financiers, de revenus réguliers ou de garanties peut notamment limiter leur accès au crédit.

«Les personnes qui ont le plus besoin de financement sont souvent celles qui ne peuvent pas répondre aux exigences de la banque traditionnelle», explique Aurélie Leclezio, Chief Executive Officer (CEO) de MCB Microfinance. Une partie des entrepreneurs concernés fonctionne principalement avec des transactions en espèces, ce qui rend plus difficile l'évaluation de leur capacité de remboursement par les circuits bancaires classiques.

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La formalisation reste un défi important pour de nombreuses petites activités. Selon Aurélie Leclezio, plusieurs entrepreneurs maîtrisent leur métier mais rencontrent des difficultés dans la gestion administrative et financière de leur activité. Ces difficultés concernent notamment la tenue des comptes, la séparation entre les finances personnelles et celles de l'entreprise, la planification de la trésorerie ou encore le respect des obligations liées à la croissance d'une activité.

Pour évaluer les demandes de financement, MCB Microfinance s'appuie ainsi sur une approche différente de celle des systèmes bancaires traditionnels, avec notamment des visites sur le terrain et une analyse de l'activité du demandeur. Les prêts proposés vont de Rs 15 000 à Rs 800 000. Le montant minimum a été abaissé à Rs 15 000 en 2018, tandis que le plafond a été relevé à Rs 800 000 en 2019.

Les financements concernent différentes catégories d'activités, notamment des commerces de proximité, des activités indépendantes et de petites entreprises comptant parfois quelques employés. Certains entrepreneurs financés par la microfinance parviennent ensuite à accéder au circuit bancaire traditionnel lorsque leur activité se développe et que leur gestion financière se structure.

La pandémie de Covid-19 a entraîné une évolution des besoins de financement. Après les pertes d'emplois enregistrées dans certains secteurs, dont le tourisme, MCB Microfinance a lancé en 2020 les Start-up Loans, destinés aux personnes souhaitant créer une activité. Ces prêts, plafonnés à Rs 200 000, peuvent financer des dépenses de démarrage comme l'achat de matériel, de matières premières ou de stocks. Depuis leur lancement, 226 Start-up Loans représentant Rs 21,3 millions ont été accordés.