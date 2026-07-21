Congo-Brazzaville: Roquecourbe-Minervois - L'ultime adieu à un ami du continent

Jean-Paul Pigasse reposera pour l'éternité à Roquecourbe-Minervois où il a été porté en terre, mardi 21 juillet, en fin de matinée. Devant la famille, les amis, les connaissances de l'illustre disparu et la direction des Dépêches de Brazzaville, le ministre de la Culture, des Arts, du Patrimoine national et de l'Industrie touristique a rappelé le souvenir d'un ami du Congo et de l'Afrique.

Jean-Claude Gakosso avait à ses côtés les ministres Thierry Lézin Moungalla; Lydie Pongault; Juste Désiré Mondelé; l'ambassadeur du Congo en Allemagne, Édith Itoua; le conseiller spécial du président de la République, Claudia Etoka Sassou N'Guesso; et le premier conseiller de l'ambassade du Congo en France, Armand Rémy Balloud-Tabawé.