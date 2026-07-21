Congo-Brazzaville: Annonce du dialogue national - L'opposition déjà divisée

L'adhésion du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, au principe d'un dialogue politique national semble avoir bouleversé les équilibres au sein de l'opposition congolaise. Loin de renforcer son unité, cette perspective a fait apparaître des divergences profondes entre les différentes plateformes de l'opposition non armée.

La controverse trouve notamment son origine dans le report de la marche prévue ce 22 juillet. Cette décision, annoncée par la Coalition C64 sans véritable concertation avec les autres forces politiques concernées, a provoqué incompréhension et mécontentement.

Initialement, d'autres regroupements de l'opposition entendaient manifester afin d'exiger l'abandon de toute initiative de révision constitutionnelle et le départ de Félix Tshisekedi du pouvoir. Mais le changement de position de Martin Fayulu et de ses amis de la C64 a considérablement affaibli cette mobilisation commune.

La C64 justifie son choix par la nécessité d'apaiser le climat politique avant l'ouverture éventuelle du dialogue, tout en exigeant la convocation de ce forum d'ici au 15 août, faute de quoi elle reprendra sa menace de rue.

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Une explication qui ne convainc pas tous les opposants. Pour les membres de la plateforme "Sauvons le Congo" proches de Joseph Kabila, ce recul constitue une rupture avec les attentes de la population et une remise en cause de la crédibilité de la coalition.

Estimant que la C64 s'est politiquement fragilisée, "Sauvons le Congo" cherche désormais à se présenter comme la principale force d'opposition au pouvoir en place. Ses responsables reprochent notamment à la C64 d'avoir pris une décision majeure sans consulter les militants et les citoyens qu'elle affirme représenter.

« Ils ont tourné le dos au peuple. Avant de prendre une décision d'une telle importance, ils auraient dû consulter ceux qu'ils prétendent représenter. En agissant seuls, ils ont perdu la confiance de nombreux Congolais », avait déclaré José Makila, cadre de "Sauvons le Congo".

Depuis l'étranger, l'opposant critique sévèrement l'attitude de ses anciens partenaires. Selon lui, le choix de renoncer à la marche contribue davantage au maintien du statu quo qu'à l'émergence d'un véritable rapport de force politique.

L'approche du dialogue a ainsi accentué les rivalités au sein de l'opposition non armée. Deux tendances semblent désormais se dessiner : d'un côté, ceux qui souhaitent saisir l'occasion du dialogue pour obtenir des avancées politiques ; de l'autre, ceux qui privilégient la pression populaire et la confrontation avec le pouvoir.

Cette compétition autour de la participation au dialogue laisse également apparaître les ambitions individuelles et les calculs politiques de chaque camp. Chacun cherche désormais à se positionner comme l'interlocuteur légitime face aux institutions.

L'opposition congolaise se retrouve donc à un tournant décisif. Elle devra choisir entre la recherche d'un compromis politique par le dialogue et la poursuite d'une confrontation dont l'issue demeure incertaine. Les prochains développements permettront de mesurer l'ampleur réelle de cette fracture.