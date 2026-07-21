Afrique: Hydrocarbures - L'Appo et le GECF scellent un partenariat stratégique

L'Organisation des producteurs de pétrole africains (Appo) et le Forum des pays exportateurs de gaz (GECF) ont signé, le 20 juillet à Brazzaville, un protocole d'accord destiné à consolider leur coopération dans les secteurs du pétrole et du gaz. Signé en présence du ministre congolais des Hydrocarbures, Stev Simplice Onanga, cet accord vise à promouvoir le dialogue énergétique, le développement durable, les investissements, le partage d'expertise et l'accès à l'énergie sur le continent africain.

L'accord signé entre le secrétaire général de l'Appo, Farid Ghezali, et celui du GECF, Dr Philip Mshelbila, prévoit notamment la mise en oeuvre d'activités conjointes dans plusieurs domaines stratégiques. Il s'agit, entre autres, des défis environnementaux et de durabilité liés à l'offre et à la demande d'énergie, de la promotion du rôle du pétrole et du gaz naturel dans l'atteinte des objectifs de développement durable des Nations unies, ainsi que de l'amélioration de l'accès à une énergie fiable, abordable et moderne.

Les deux parties se sont également engagées à partager des données, des résultats de recherche et d'analyses afin de mieux comprendre les évolutions du marché mondial des hydrocarbures. Elles entendent favoriser les échanges technologiques, le renforcement des capacités ainsi que le développement de projets communs de recherche, d'innovation et de démonstration.

Pour le secrétaire général de l'Appo, Farid Ghezali, la signature de cet accord vient formaliser une coopération déjà engagée depuis plusieurs mois entre les deux organisations. « Ce mémorandum est l'application concrète d'un dialogue qui existait déjà. Nous travaillons ensemble depuis bien avant sa signature, notamment dans le recrutement de nos équipes et dans le partage d'expertise », a-t-il expliqué.

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Le responsable de l'Appo estime que le contexte énergétique mondial offre aujourd'hui une opportunité majeure au continent africain. « L'Afrique démontre chaque jour qu'elle est un partenaire énergétique fiable. Nos ressources ne doivent pas seulement être monétisées, elles doivent également attirer davantage d'investissements directs étrangers afin de contribuer au développement de nos économies », a souligné Farid Ghezali.

La coopération entre les producteurs africains constitue un levier essentiel pour répondre aux défis énergétiques du continent, où plus de 600 millions de personnes restent privées d'électricité. Le secrétaire général de l'Appo a insisté sur le rôle du gaz naturel comme énergie de transition, estimant qu'il représente une solution incontournable pour réduire la pauvreté énergétique tout en accompagnant la transition vers des sources d'énergie plus propres.

Des résultats concrets attendus

Se félicitant de la qualité des relations établies entre les deux organisations ainsi que du soutien des autorités congolaises à cette initiative, le représentant du GECF, Dr Philip Mshelbila, a estimé que l'accord établi dépasse le simple cadre institutionnel, car il traduit une vision commune en faveur de la sécurité énergétique et du développement durable. « Notre coopération repose sur une relation de confiance construite depuis plusieurs mois et que nous souhaitons désormais traduire en actions concrètes », a déclaré le responsable du GECF. Le protocole met ainsi en place le "Dialogue énergétique GECF-Appo", une plateforme permanente destinée à coordonner les politiques énergétiques et renforcer les capacités techniques...

Il faut signaler que neuf des vingt membres du GECF sont des pays africains, ce qui confère une dimension stratégique à cette coopération. La croissance démographique du continent imposera un doublement de la production de gaz naturel au cours des trois prochaines décennies afin de répondre aux besoins énergétiques de la population. Exportateur de gaz naturel liquéfié depuis 2024, le Congo affiche ses ambitions. Présidant la cérémonie de la signature du partenariat, le ministre des Hydrocarbures, Stev Simplice Onanga, a qualifié cet accord « d'alliance stratégique » dans un contexte international marqué par les tensions géopolitiques et les incertitudes sur les marchés énergétiques.

Ce partenariat Appo-GECF permettra, a-t-il dit, de défendre la souveraineté des pays producteurs sur leurs ressources naturelles, de favoriser des revenus équitables pour les États, de promouvoir une transition énergétique juste et de renforcer l'industrialisation du continent. Le ministre des Hydrocarbures a également mis en avant les avancées du Congo dans le secteur gazier.

À ce titre, Stev Simplice Onanga a annoncé que les échanges engagés avec le secrétaire général du GECF porteront notamment sur une éventuelle adhésion de la République du Congo à cette organisation. « Le gaz africain doit d'abord servir à éclairer, alimenter et développer le continent, tout en contribuant de manière responsable à la sécurité énergétique mondiale », a-t-il déclaré.