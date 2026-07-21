Congo-Kinshasa: CAN Volley-ball 2026 - Éric Ngapeth dévoile la liste des 16 Léopards sélectionnés

La Fédération congolaise de volley-ball (FECOVO) a publié, ce mardi 21 juillet 2026, la liste officielle des Léopards seniors sélectionnés pour représenter la République démocratique du Congo lors de la Coupe d'Afrique des nations de volley-ball, qui se tiendra à Kinshasa du 7 au 21 septembre 2026.
Le sélectionneur national, Éric Ngapeth, a porté son choix sur les joueurs suivants :
Passeurs
- Ben Nakavoua
- Mazowe Kola
- Attaquants-réceptionneurs
- Yannick Shesha
- Jérémie Mukelenge
- Moïse Kitambala
- Didier Kitoko
- Perpétue Salasala
- Steve Kabongo
Pointus
- Tegra Tshibasu
- Théo Mabila
- Libéros
- Jordy Moukoko
- Moïse Ndwayi
- Centraux
- Josué Lumanu
- Gaston Bashiya
- Djanny Katombe
- Francis Kabangu
Cette 25e édition de la Coupe d'Afrique des nations de volley-ball réunira 16 nations africaines à Kinshasa, du 7 au 21 septembre 2026, pour se disputer l'un des trophées continentaux les plus prestigieux de cette discipline.