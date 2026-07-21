Congo-Kinshasa: CAN Volley-ball 2026 - Éric Ngapeth dévoile la liste des 16 Léopards sélectionnés

21 Juillet 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

La Fédération congolaise de volley-ball (FECOVO) a publié, ce mardi 21 juillet 2026, la liste officielle des Léopards seniors sélectionnés pour représenter la République démocratique du Congo lors de la Coupe d'Afrique des nations de volley-ball, qui se tiendra à Kinshasa du 7 au 21 septembre 2026.

Le sélectionneur national, Éric Ngapeth, a porté son choix sur les joueurs suivants :

Passeurs

  • Ben Nakavoua
  • Mazowe Kola
  • Attaquants-réceptionneurs
  • Yannick Shesha
  • Jérémie Mukelenge
  • Moïse Kitambala
  • Didier Kitoko
  • Perpétue Salasala
  • Steve Kabongo

Pointus

  • Tegra Tshibasu
  • Théo Mabila
  • Libéros
  • Jordy Moukoko
  • Moïse Ndwayi
  • Centraux
  • Josué Lumanu
  • Gaston Bashiya
  • Djanny Katombe
  • Francis Kabangu

Cette 25e édition de la Coupe d'Afrique des nations de volley-ball réunira 16 nations africaines à Kinshasa, du 7 au 21 septembre 2026, pour se disputer l'un des trophées continentaux les plus prestigieux de cette discipline.

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