Congo-Kinshasa: CAN Volley-ball 2026 - Éric Ngapeth dévoile la liste des 16 Léopards sélectionnés

La Fédération congolaise de volley-ball (FECOVO) a publié, ce mardi 21 juillet 2026, la liste officielle des Léopards seniors sélectionnés pour représenter la République démocratique du Congo lors de la Coupe d'Afrique des nations de volley-ball, qui se tiendra à Kinshasa du 7 au 21 septembre 2026.

Le sélectionneur national, Éric Ngapeth, a porté son choix sur les joueurs suivants :

Passeurs

Ben Nakavoua

Mazowe Kola

Attaquants-réceptionneurs

Yannick Shesha

Jérémie Mukelenge

Moïse Kitambala

Didier Kitoko

Perpétue Salasala

Steve Kabongo

Pointus

Tegra Tshibasu

Théo Mabila

Libéros

Jordy Moukoko

Moïse Ndwayi

Centraux

Josué Lumanu

Gaston Bashiya

Djanny Katombe

Francis Kabangu

Cette 25e édition de la Coupe d'Afrique des nations de volley-ball réunira 16 nations africaines à Kinshasa, du 7 au 21 septembre 2026, pour se disputer l'un des trophées continentaux les plus prestigieux de cette discipline.