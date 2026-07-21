Congo-Kinshasa: Les vendeurs du marché Mzee Laurent-Désiré Kabila de Lubumbashi s'opposent à sa démolition

Des milliers de commerçants du marché Mzee Laurent-Désiré Kabila ont manifesté, lundi 20 juillet, dans les rues de Lubumbashi ( Haut-Katanga) pour dénoncer un projet présumé de démolition de leur lieu de commerce. Craignant de perdre leur principale source de revenus, ils se sont rendus à l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga pour déposer un mémorandum et solliciter l'intervention des élus provinciaux.

Les manifestants affirment avoir appris l'existence d'un projet visant à raser les installations actuelles du marché afin d'y construire un marché moderne. Une perspective qui suscite une vive inquiétude parmi les vendeurs, nombreux à dépendre exclusivement de leurs activités commerciales pour subvenir aux besoins de leurs familles.

Situé sur l'avenue Lumumba, au coeur de Lubumbashi, le marché Mzee Laurent-Désiré Kabila est l'un des plus importants centres de négoce de la ville. Selon des sources administratives, il regroupe plus de 15 000 commerçants, tandis que les représentants des vendeurs avancent le chiffre de près de 17 000 personnes exerçant directement leurs activités sur le site.

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Au cours de leur marche de protestation, les commerçants ont scandé des chansons et brandi des pancartes exprimant leur opposition à la destruction du marché. Ils précisent toutefois qu'ils ne sont pas opposés à la modernisation des infrastructures commerciales de la ville. Leur principale revendication consiste à demander aux autorités de construire un nouveau marché sur un autre terrain, sans toucher au site actuel.

Devant le questeur de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga, les représentants des vendeurs ont lu un mémorandum dans lequel ils alertent sur les conséquences socio-économiques qu'une éventuelle démolition pourrait entraîner.

« Le marché Mzee Kabila compte plus ou moins 17 000 vendeurs, sans compter d'autres qui sont dans l'ombre et qui ont investi dans leurs activités pour subvenir aux besoins de leurs familles par manque d'emploi. Sa destruction occasionnera la perte de milliers d'emplois et une grande précarité pour des centaines de ménages. Nous demandons l'ouverture d'un dialogue entre les autorités provinciales afin de trouver un terrain d'entente », ont-ils déclaré.

Les commerçants plaident ainsi pour l'ouverture d'un cadre de concertation entre les autorités provinciales et les différentes parties concernées afin de trouver une solution consensuelle qui préserverait à la fois les intérêts des vendeurs et les projets de modernisation de la ville.

Recevant les manifestants, le questeur de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga, Hamed Mukuna, les a rassurés que leurs préoccupations seront examinées par l'organe délibérant. Il a promis de transmettre leurs revendications aux instances compétentes pour analyse.

Jusqu'à ce mardi apres-midi, aucune réaction officielle n'a été enregistrée du côté de la mairie de Lubumbashi au sujet du projet dénoncé par les commerçants.

Construit en 1997, le marché Mzee Laurent-Désiré Kabila constitue l'un des principaux pôles commerciaux de Lubumbashi et joue un rôle essentiel dans l'économie locale, en offrant des emplois et des revenus à des milliers de familles de la ville.