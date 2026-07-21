Congo-Kinshasa: Beni risque une pénurie de sang - Les réserves du Centre de transfusion sont au plus bas

Le Centre de transfusion sanguine de Beni, au Nord-Kivu, tire la sonnette d'alarme face à une baisse inquiétante des réserves de sang. Cette situation compromet l'approvisionnement des hôpitaux et centres de santé de la ville ainsi que du territoire de Beni, alors que les besoins restent importants pour de nombreux patients nécessitant des transfusions d'urgence, alerte ce mardi 21 juillet le coordonnateur du centre de transfusion.

Chaque jour, les structures sanitaires de la région accueillent des blessés, des femmes victimes de complications liées à l'accouchement, des enfants souffrant d'anémie ainsi que d'autres malades dont la survie dépend parfois d'une transfusion sanguine rapide. Pourtant, depuis plusieurs semaines, les stocks de produits sanguins diminuent considérablement.

Selon le docteur Vianney Kambere, responsable du Centre de transfusion sanguine de Beni, cette pénurie s'explique principalement par la baisse du nombre de donneurs bénévoles réguliers. Une situation accentuée par la période des vacances scolaires, qui réduit la disponibilité des élèves, traditionnellement parmi les principaux donneurs de sang de la région.

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« La grande cause, c'est l'absence de donneurs réguliers. Les donneurs que nous rencontrons assez souvent, ce sont les élèves mais qui sont actuellement en vacances. Nous sommes vraiment en difficulté. Cela fait que nous allons continuer à déplorer des cas de décès par manque de produits sanguins », alerte le docteur Vianney Kambere.

Le médecin souligne également que cette pénurie survient dans un contexte sanitaire particulièrement sensible marquée par une épidémie d'Ebola. Selon lui, la disponibilité des produits sanguins demeure essentielle pour la prise en charge de plusieurs pathologies et situations d'urgence, notamment dans le cadre de certaines maladies épidémiques où les patients peuvent nécessiter des transfusions.

« Si l'on constate qu'un patient est déficient en produits sanguins, il faut que les produits sanguins soient disponibles », insiste-t-il.

Face à cette situation préoccupante, le Centre de transfusion sanguine de Beni lance un appel à la solidarité de la population. Les responsables sanitaires invitent les citoyens en bonne santé à effectuer des dons volontaires afin de reconstituer les réserves et garantir une prise en charge efficace des malades.

Les autorités sanitaires rappellent que le don de sang est un geste simple qui peut sauver plusieurs vies. Elles espèrent une mobilisation rapide des donneurs bénévoles pour éviter une aggravation de la pénurie et répondre aux besoins croissants des établissements de santé de la région.