Cote d'Ivoire: La case des mots - Pitoyables, les Bleus méconnaissables

21 Juillet 2026
Fratmat.info (Abidjan)
Par Benoit Hili

Fin lamentable, mais inévitable, pour des Bleus méconnaissables. Diable, quel diable de match pour des Bleus jusque-là admirables !

Entre des Bleus inarrêtables et des Anglais infatigables, le match a été assimilable à un jeu d'échecs interminable. Trop vulnérables, nos aimables Bleus ont connu une première mi-temps exécrable.

Admirables de courage, d'une formidable aisance palpable, les Anglais, en face, seront impitoyables.

Inconfortable, l'ambiance sera irrespirable, intenable, pour des Français très misérables de voir des Bleus épouvantables.

Intraitables jusque-là, les Anglais, deviendront aussi vulnérables en deuxième période, avec un milieu moins redoutable, une défense perméable et favorable aux assauts inévitables des Bleus redevenus inarrêtables.

Admirables, nos Coqs, plus stables, montreront que tout est jouable, surmontable, qu'ils sont toujours capables d'être redoutables.

Mais incapables de rendre le score équitable, ils finiront la tête dans le sable.

Au diable, ces Anglais imbattables !

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