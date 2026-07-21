Cote d'Ivoire: Initiative « Cuisson propre » de l'Oif - Abidjan abrite un atelier dédié aux bonnes pratiques

La Côte d'Ivoire et la Mauritanie, pays pilotes du projet, confrontent leurs expériences en matière de « Cuisson propre ».

Un conclave de quatre jours pour un partage d'expériences sur les bonnes pratiques en matière de « Cuisson propre ». C'est le but de l'atelier international qui a débuté, lundi, à l'hôtel Novotel, au Plateau.

Initié par l'Organisation internationale de la Francophonie (Oif), ce rendez-vous rassemble les pays bénéficiaires de l'initiative « Cuisson propre ». Inscrit dans le projet « Innovations et plaidoyers francophones » 2024-2027, cet atelier vise à contribuer à la résilience et à l'autonomisation économique des femmes en zones rurale et périurbaine, à travers la diffusion de technologies de « Cuisson propre ».

En qualité de pays pilotes, la Côte d'Ivoire et la Mauritanie, deux États aux contextes très différents, vont documenter leurs expériences, innovations et leçons apprises. L'enjeu est d'identifier les facteurs de succès et les obstacles, mais aussi de formuler des recommandations pour la pérennisation des interventions.

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Ce conclave qui réunit une cinquantaine de participants en provenance de plusieurs pays africains est un rendez-vous stratégique qui fera un état des lieux comparatif. A l'issue duquel un recueil de bonnes pratiques ainsi que des recommandations seront produits.

Au nom de la ministre de la Culture et de la Francophonie, Mambo Jetaime, directeur de cabinet, a rappelé que « la «Cuisson propre» est aujourd'hui une préoccupation mondiale majeure face aux défis et aux enjeux du bouleversement climatique et de préservation de notre environnement, outre les questions sanitaires ».

C'est pourquoi il a salué l'organisation de cet atelier qui, selon lui, apportera une plus-value aux pratiques et usages observables dans le domaine de la « Cuisson propre », en vue de le rendre plus dynamique.

L'initiative vise à remplacer les combustibles traditionnels (bois, charbon) par des solutions comme le gaz ou l'électricité. L'idée est de contribuer à la réduction de la mortalité liée à la pollution intérieure, préserver l'environnement et créer des emplois verts.