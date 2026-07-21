Afrique: Télécommunications - Le pays mobilisée à Abuja pour renforcer son leadership

Une délégation de haut niveau prend part à la Conférence des plénipotentiaires de l'Uat et prépare le retour du pays au Conseil de l'Uit.

La Côte d'Ivoire entend consolider son influence dans la gouvernance des télécommunications en Afrique et sur la scène internationale. À cet effet, une délégation conduite par le ministre de la Transition numérique et de l'Innovation technologique, Djibril Ouattara, prendra part à la 7e session ordinaire de la Conférence des plénipotentiaires de l'Union africaine des télécommunications (Cpl-26), prévue les 23 et 24 juillet 2026, à Abuja, au Nigeria.

Sur invitation de l'Union africaine des télécommunications (Uat), cette rencontre ministérielle sera précédée d'une série de réunions techniques et stratégiques destinées à harmoniser les positions africaines en prélude à la Conférence des plénipotentiaires de l'Union internationale des télécommunications (Uit PP-26).

La délégation ivoirienne prendra ainsi part à la session extraordinaire du Conseil administratif de l'Uat, aux réunions préparatoires régionales ainsi qu'au Comité préparatoire de la Conférence, avant la session ministérielle consacrée aux grandes orientations de l'organisation et à l'élection de ses instances dirigeantes.

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Pour cette mission, la Côte d'Ivoire est représentée par plusieurs institutions du secteur du numérique. L'Autorité de régulation des télécommunications/Tic de Côte d'Ivoire (Artci) y est présente avec son président du Conseil de régulation, Roger Félix Adom, des membres du Conseil, son directeur général, Lakoun Ouattara, ainsi que des experts techniques. La délégation comprend également des représentants de l'Agence ivoirienne de gestion des fréquences (Aigf) avec son directeur général adjoint, Ali Bamba, de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information (Anssi), de l'Agence nationale du service universel des télécommunications (Ansut) et de l'Institut des technologies numériques (Idt).

S'appuyant sur les réformes engagées sous l'impulsion du Président de la République, Alassane Ouattara, la Côte d'Ivoire ambitionne de conforter son statut de pôle technologique en Afrique de l'ouest. À Abuja, elle défendra une feuille de route articulée autour de plusieurs priorités : participer aux élections des organes de l'Uat, renforcer les partenariats avec les États membres, contribuer à l'évolution des textes fondamentaux de l'organisation et participer à l'élaboration des positions communes africaines en vue de la Conférence des plénipotentiaires de l'Uit.

En marge des travaux, la délégation ivoirienne poursuivra également sa campagne diplomatique pour obtenir un siège au Conseil de l'Union internationale des télécommunications (Uit), dont les élections sont prévues en novembre 2026 au Qatar. Un retour jugé stratégique par les autorités, puisqu'il permettrait à la Côte d'Ivoire de participer aux décisions internationales portant, notamment sur les fréquences radioélectriques, les normes des télécommunications, l'intelligence artificielle et les grandes orientations du numérique mondial.

À travers cette participation, la Côte d'Ivoire affiche son ambition de renforcer son positionnement régional et international et de jouer un rôle accru dans la définition des politiques numériques qui façonneront l'avenir du continent africain.