Cote d'Ivoire: Promotion du leadership féminin - Des femmes journalistes mobilisent Yopougon autour du numérique pour l'autonomisation des femmes

À l'initiative de Samira Dakoury, journaliste et présidente de la Fondation Femmes d'Honneur, rendez-vous est donné aux femmes entrepreneures, aux étudiantes, aux commerçantes et autres professionnelles pour la 4e édition du Salon des femmes d'honneur (Sfh) prévu le samedi 25 juillet 2026, à l'Allocodrome de Yopougon Niangon-Sud.

Placée sous le thème « De Yopougon au monde : la femme qui ose le numérique », cette édition ambitionne de démontrer que les technologies constituent un véritable moteur d'autonomisation économique et sociale pour la femme. L'objectif est d'encourager les participantes à s'approprier les outils numériques afin de saisir de nouvelles opportunités d'emploi, d'entrepreneuriat et d'innovation.

Le programme prévoit des panels, des masterclass, des témoignages inspirants, une exposition-vente ainsi qu'un espace de networking favorisant les échanges entre participantes, experts, institutions et partenaires.

La présidente de la Fondation Femmes d'Honneur souhaite ainsi offrir un cadre propice au partage d'expériences, au renforcement des compétences et à la création de réseaux professionnels.

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Le salon réunira un public varié composé de femmes entrepreneures, de journalistes, de photographes, de représentantes d'associations féminines, de startups, d'étudiantes, de commerçantes, de femmes à la recherche d'emploi et de professionnelles du secteur numérique.

Placée sous le parrainage de Danielle Lidegoué, présidente du Conseil d'administration de l'Ong Bloom, cette 4e édition entend renforcer la place de la femme dans l'écosystème digital.

Pour Samira Dakoury, journaliste à radio Amitié et initiatrice de l'événement, cette rencontre constitue avant tout un espace d'apprentissage et d'opportunités. « Nous attendons les femmes pour une journée entièrement dédiée au numérique, à l'apprentissage, au partage d'expérience et aux opportunités », souligne-t-elle.