Cote d'Ivoire: Insertion professionnelle - L'Epici Cocody mise sur l'orientation des jeunes vers les métiers du futur

L'Église de pentecôte internationale de Côte d'Ivoire (Epici), secteur de Cocody, a organisé, le samedi 18 juillet 2026, la deuxième édition de sa Journée carrière, au temple de l'institution réligieuse aux II Plateaux, à Abidjan. Placée autour du thème « Construire sa carrière dans les métiers du futur », cette rencontre a réuni des élèves, étudiants et jeunes diplômés autour des enjeux liés à l'orientation, à la formation et à l'insertion professionnelle.

Pour les organisateurs, cette initiative répond à une préoccupation majeure : accompagner les jeunes face aux difficultés d'orientation et d'insertion qui suivent souvent l'obtention du Baccalauréat ou du Brevet d'études du premier cycle (Bepc). « Cette vient pour outiller nos jeunes diplômés, afin de leur permettre de s'orienter convenablement et poursuivre une carrière dans l'avenir », a expliqué Marcellin Appahou, pasteur de l'Epici district des II Plateaux.

La rencontre a notamment permis aux participants d'échanger avec des professionnels et des acteurs de l'emploi sur les possibilités offertes en matière de formation et d'insertion. Présente à cette occasion, l'Agence régionale de l'Emploi Jeunes d'Adjamé, représentée par son chef, Yaya Traoré, a présenté les différents dispositifs publics d'accompagnement des jeunes et les a invités à se rapprocher de ses services pour bénéficier des opportunités créées par l'État.

Un panel consacré à « l'école de la deuxième chance » a également permis de mettre en lumière les mécanismes favorisant la réinsertion et l'accès à l'emploi des jeunes. « Après la formation, il faut être inséré », a rappelé Yaya Traoré. Il a également invité les jeunes à consacrer davantage de temps à leur recherche d'emploi et à solliciter les structures spécialisées.

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Passer de quatre à une vingtaine d'insertions professionnelles

Le bilan de la première édition se veut encourageant. Puisque, selon les organisateurs, quatre jeunes ont pu intégrer le tissu professionnel. Pour cette deuxième édition, « l'objectif affiché était d'accompagner au moins une vingtaine de jeunes vers l'insertion socio-professionnelle, tout en favorisant l'orientation des nouveaux bacheliers et diplômés » a expliqué Dr Pacôme Koffi, maître-assistant en sciences de gestion à l'université de Daloa par ailleurs directeur comptable et financier de l'église.

Au dire de l'Apôtre Ernest Kacou Miezou, président national de l'Epici, l'église compte environ 1 700 assemblées sur l'ensemble du territoire ivoirien, pour un effectif de 146 000 fidèles. Au niveau de l'église des II Plateaux qui a accueilli cette Journée carrière, l'effectif est estimé à 346 fidèles, dont près de 50 % sont des jeunes.

Pour l'Apôtre, cette action traduit la volonté de l'Église de prendre en compte l'être humain dans sa globalité. « Le travail de Dieu, ce n'est pas seulement le travail qui est spirituel. Il y a aussi le volet social », a-t-il souligné, se réjouissant de voir l'Église contribuer à l'orientation et à l'insertion de la jeunesse.