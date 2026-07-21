Cote d'Ivoire: Insertion professionnelle - L'Epici Cocody mise sur l'orientation des jeunes vers les métiers du futur

21 Juillet 2026
Fratmat.info (Abidjan)
Par Jaurès Drohgba

L'Église de pentecôte internationale de Côte d'Ivoire (Epici), secteur de Cocody, a organisé, le samedi 18 juillet 2026, la deuxième édition de sa Journée carrière, au temple de l'institution réligieuse aux II Plateaux, à Abidjan. Placée autour du thème « Construire sa carrière dans les métiers du futur », cette rencontre a réuni des élèves, étudiants et jeunes diplômés autour des enjeux liés à l'orientation, à la formation et à l'insertion professionnelle.

Pour les organisateurs, cette initiative répond à une préoccupation majeure : accompagner les jeunes face aux difficultés d'orientation et d'insertion qui suivent souvent l'obtention du Baccalauréat ou du Brevet d'études du premier cycle (Bepc). « Cette vient pour outiller nos jeunes diplômés, afin de leur permettre de s'orienter convenablement et poursuivre une carrière dans l'avenir », a expliqué Marcellin Appahou, pasteur de l'Epici district des II Plateaux.

La rencontre a notamment permis aux participants d'échanger avec des professionnels et des acteurs de l'emploi sur les possibilités offertes en matière de formation et d'insertion. Présente à cette occasion, l'Agence régionale de l'Emploi Jeunes d'Adjamé, représentée par son chef, Yaya Traoré, a présenté les différents dispositifs publics d'accompagnement des jeunes et les a invités à se rapprocher de ses services pour bénéficier des opportunités créées par l'État.

Un panel consacré à « l'école de la deuxième chance » a également permis de mettre en lumière les mécanismes favorisant la réinsertion et l'accès à l'emploi des jeunes. « Après la formation, il faut être inséré », a rappelé Yaya Traoré. Il a également invité les jeunes à consacrer davantage de temps à leur recherche d'emploi et à solliciter les structures spécialisées.

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Passer de quatre à une vingtaine d'insertions professionnelles

Le bilan de la première édition se veut encourageant. Puisque, selon les organisateurs, quatre jeunes ont pu intégrer le tissu professionnel. Pour cette deuxième édition, « l'objectif affiché était d'accompagner au moins une vingtaine de jeunes vers l'insertion socio-professionnelle, tout en favorisant l'orientation des nouveaux bacheliers et diplômés » a expliqué Dr Pacôme Koffi, maître-assistant en sciences de gestion à l'université de Daloa par ailleurs directeur comptable et financier de l'église.

Au dire de l'Apôtre Ernest Kacou Miezou, président national de l'Epici, l'église compte environ 1 700 assemblées sur l'ensemble du territoire ivoirien, pour un effectif de 146 000 fidèles. Au niveau de l'église des II Plateaux qui a accueilli cette Journée carrière, l'effectif est estimé à 346 fidèles, dont près de 50 % sont des jeunes.

Pour l'Apôtre, cette action traduit la volonté de l'Église de prendre en compte l'être humain dans sa globalité. « Le travail de Dieu, ce n'est pas seulement le travail qui est spirituel. Il y a aussi le volet social », a-t-il souligné, se réjouissant de voir l'Église contribuer à l'orientation et à l'insertion de la jeunesse.

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