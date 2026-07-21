Togo: De grandes ambitions

La compagnie panafricaine ASKY a pris livraison récemment de deux Boeing 737 MAX 8.

Ils apportent à la flotte d'ASKY un total de 17 appareils, dont 8 Boeing 737 MAX 8, des appareils plus économes en kérosène et moins polluants.

ASKY, détenue par des institutions régionales (BIDC, BOAD, Ecobank, Ethiopian Airlines et l'État togolais), opère en partenariat technique avec Ethiopian Airlines.

La compagnie dessert actuellement 30 destinations dans 27 pays africains avec une flotte moderne et poursuit son développement pour renforcer la connectivité intra-africaine. Une nouvelle saison Lomé-Kano (Nigeria) sera lancée le 5 août.

Asky offre des connexions rapides avec les vols d'Ethiopian Airlines en direction des Etats-Unis via le hub de Lomé.

La présence du transporteur à l'aéroport de Lomé a fait bondir le trafic ces dernières années et incité les pouvoirs publics à moderniser et agrandir la plateforme.

Même si la compagnie n'est pas encore profitable, elle est l'exemple d'un succès commercial dans le transport aérien régional.

L'expertise d'Ethiopian Airlines n'y est pas pour rien. A Addis Abeba, on maitrise parfaitement le fonctionnement d'une compagnie aérienne qui exploite 171 avions et 109 appareils en commande.