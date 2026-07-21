Togo: Un partenariat économique en quête de diversification

Une mission économique de la Japan External Trade Organization (JETRO), l'agence gouvernementale japonaise chargée du commerce extérieur et de l'investissement, est actuellement au Togo.

Menée par son directeur général, Koichiro Nagaya, elle compte une quinzaine de représentants d'entreprises venues explorer les opportunités d'affaires et d'investissement.

Infrastructures, transports, agriculture, pêche, énergie, santé, éducation, renforcement des capacités institutionnelles, Tokyo accompagne le Togo depuis de nombreuses années.

Le Togo met en avant ses atouts : stabilité politique, position géographique stratégique, infrastructures logistiques dont le Port autonome de Lomé, et réformes juridiques engagées pour renforcer la compétitivité de l'économie.

Selon les chiffres disponibles, le volume des échanges entre Lomé et Tokyo a été de 35 milliards de Fcfa l'année dernière.