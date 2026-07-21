Angola: Le gouvernement annonce la création de 774 000 emplois depuis janvier 2023

Icolo e Bengo — Un total de 774 000 emplois formels a été créé entre janvier 2023 et juin 2026, dont 95 % sont issus de l'activité du secteur privé, a révélé ce mercredi, à Icolo e Bengo (Angola), le ministre d'État chargé de la Coordination économique, José de Lima Massano.

S'exprimant lors de l'ouverture de la 41e Foire internationale d'Angola (FILDA 2026), le responsable a souligné que ces chiffres démontrent que lorsque les conditions propices à l'investissement et à l'entrepreneuriat sont réunies, les retombées profitent aux familles et aux communautés.

José de Lima Massano a réaffirmé que l'exécutif poursuivrait l'approfondissement des réformes, le maintien de la stabilité macroéconomique et la création d'un environnement toujours plus favorable à l'investissement et à la croissance des entreprises.

« Nous espérons que le secteur privé continuera également à remplir sa mission : investir, innover, produire, exporter et créer des emplois », a-t-il déclaré.

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Selon le ministre d'État, c'est de ce partenariat fondé sur la confiance, la responsabilité et une vision à long terme, que naîtra une économie plus forte, plus résiliente et mieux préparée à la concurrence mondiale.

Attraction des investissements

Le ministre d'État a indiqué qu'au cours des dernières années, l'Angola a consolidé un environnement macroéconomique plus stable, une évolution cruciale pour attirer les investissements, favoriser la diversification économique et renforcer la confiance des agents économiques.

Il a souligné que les résultats obtenus à ce jour sont positifs, comme en témoignent le renforcement progressif de la production nationale et le dynamisme croissant de secteurs tels que l'agriculture, l'industrie manufacturière, l'énergie, les transports, les télécommunications, le tourisme et les services.

Le responsable a souligné que l'agriculture constitue un exemple particulièrement frappant de cette transformation ; en seulement une décennie, sa contribution au produit intérieur brut (PIB) a pratiquement doublé, témoignant de l'impact des politiques publiques visant à stimuler la production nationale et à renforcer la sécurité alimentaire.

Cependant, José de Lima Massano a reconnu que le chemin à parcourir reste semé d'embûches. « Nous devons produire plus. Nous devons produire mieux. Et, surtout, nous devons produire avec qualité, efficacité et compétitivité », a-t-il insisté.

Il a expliqué que cela implique un investissement continu dans le capital humain, les infrastructures, la logistique, la technologie et l'innovation.

Parallèlement, il a affirmé qu'il est nécessaire de poursuivre les réformes visant à simplifier les procédures administratives, à améliorer le climat des affaires et à élargir l'accès au financement productif, notamment pour les petites et moyennes entreprises, qui constituent l'épine dorsale du secteur privé.

Selon le ministre d'État, le rôle du secteur privé est absolument crucial dans cet effort.

Il a souligné que l'expérience internationale démontre qu'aucun pays n'a atteint un niveau élevé de développement durable sans entrepreneurs capables d'investir, d'innover, de prendre des risques et de créer de la richesse.

Selon lui, le développement économique n'atteint pleinement son objectif que lorsqu'il améliore concrètement la vie des populations.

C'est pourquoi, a-t-il affirmé, les politiques de transformation économique s'accompagnent de politiques publiques visant l'inclusion sociale, la réduction de la pauvreté et la création de nouvelles opportunités.

Le ministre d'État à la Coordination économique a annoncé que l'économie angolaise a progressé de 5,3 % au premier trimestre de cette année.