Angola: Le Président angolais reçoit un message de remerciement du pape Léon XIV

Luanda — Le Président de la République d'Angola, João Lourenço, a reçu mardi, à Luanda, un message de remerciement du pape Léon XIV pour l'accueil qui lui a été réservé lors de la visite apostolique qu'il a effectuée en Angola en avril dernier.

La lettre a été remise par le nonce apostolique en Angola et à Sao Tomé-et-Principe, Kryspin Dubiel, au cours d'une audience tenue au Palais présidentiel. À cette occasion, le représentant du Saint-Siège a également remis au chef de l'État une médaille pontificale.

S'exprimant devant la presse à l'issue de la rencontre, le diplomate du Saint-Siège a indiqué que cette lettre témoignait de la reconnaissance du Souverain Pontife envers les autorités angolaises et l'Église catholique pour leur engagement dans la préparation et le bon déroulement de la visite apostolique.

« Il m'a été possible de remettre la lettre personnelle que le pape Léon XIV a préparée à l'intention du Président de la République afin de le remercier pour l'accueil reçu en Angola et pour le temps qu'il a pu passer dans le pays, à la rencontre des autorités, des diplomates, des responsables politiques et de l'Église catholique », a-t-il déclaré.

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Selon Kryspin Dubiel, ce message revêt une « importance particulière », car il reconnaît « l'immense travail » accompli pour assurer le succès de ce déplacement, premier voyage du Pontife sur le continent africain depuis le début de son pontificat.

Interrogé sur le contenu de la lettre, le nonce a précisé qu'il s'agissait d'une correspondance à caractère personnel et n'en a donc pas dévoilé les détails. Il a toutefois indiqué que le pape exprimait son appréciation pour le « professionnalisme et la générosité » dont les autorités angolaises et l'Église catholique ont fait preuve tout au long de cette visite.

Évoquant les relations entre l'Angola et le Saint-Siège, Kryspin Dubiel a estimé que ce déplacement avait permis au Saint-Père de découvrir de près les réalités du pays ainsi que l'action menée par l'Église catholique au service des communautés.

« Le pape a pu se faire une idée personnelle de l'Angola, du peuple angolais et de la communauté catholique. L'Église mène de nombreux projets et, chaque année, les évêques présentent de nouvelles initiatives destinées à servir le peuple de Dieu en Angola », a-t-il souligné.

Concernant les retombées pastorales de la visite, le nonce a affirmé que l'Église catholique en Angola reposait sur une foi solide et une identité bien établie, tout en estimant que la présence du Pontife constituait un encouragement à renforcer davantage la mission d'évangélisation.

« La culture de la foi existait déjà. L'Église en Angola est forte, vivante et dotée d'une identité qui mérite d'être préservée. Il s'agit désormais de trouver de nouvelles énergies pour l'évangélisation et pour l'accompagnement des fidèles, en soutenant toutes les initiatives allant dans ce sens », a-t-il ajouté.

La visite marquée par un appel à la paix

La visite apostolique du pape Léon XIV en Angola, effectuée du 18 au 21 avril de cette année, a été marquée par un vibrant appel à la paix, à la réconciliation nationale et à la justice sociale, tout en réaffirmant le rôle de l'Angola comme acteur du dialogue et de la stabilité en Afrique.

Ce déplacement constituait le premier voyage du Souverain Pontife sur le continent africain depuis le début de son pontificat et la troisième visite d'un pape en Angola, après celles de saint Jean-Paul II en 1992 et de Benoît XVI en 2009, sous la devise « Pèlerin de l'espérance, de la réconciliation et de la paix ».

Au cours de son séjour, Léon XIV a été reçu par le président João Lourenço lors d'un entretien officiel. Il s'est également entretenu avec les autorités angolaises, les membres du corps diplomatique et des représentants de la société civile.

Le programme comprenait plusieurs célébrations religieuses à Luanda, un pèlerinage au sanctuaire de Muxima ainsi qu'un déplacement à Saurimo, dans la province de Lunda-Sul, où le Saint-Père a présidé une célébration eucharistique rassemblant des milliers de fidèles et visité un établissement d'accueil pour personnes âgées.

Dans ses homélies et ses interventions publiques, le pape a appelé au renforcement de la réconciliation nationale, de la justice sociale et de la solidarité. Il a plaidé en faveur de la lutte contre la corruption, du rejet de la superstition et de la construction d'une société plus fraternelle, fondée sur le bien commun.

À l'issue de la visite, la Conférence épiscopale d'Angola et de Sao Tomé (CEAST) a estimé que la présence du Pontife avait laissé une profonde empreinte spirituelle et sociale dans le pays, exhortant les Angolais à traduire en actes concrets les valeurs de paix, de réconciliation, de justice et d'amour du prochain.

Cette visite est considérée comme l'un des événements les plus marquants de l'histoire récente de l'Église catholique en Angola, en raison de l'héritage d'espérance, de réconciliation et de paix laissé par le pape Léon XIV, associé à son engagement en faveur de l'unité nationale, de l'éthique et du développement humain.