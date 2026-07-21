Angola: Ouverture de la 41e édition de la FILDA 2026

Luanda — La 41e édition de la Foire internationale de Luanda (FILDA) 2026 a été officiellement inaugurée mardi dans la Zone économique spéciale (ZEE), située dans la province d'Icolo e Bengo, avec la participation de 2 348 exposants nationaux et internationaux.

La cérémonie d'ouverture a été présidée par le ministre d'État chargé de la Coordination économique, José de Lima Massano.

Prévue jusqu'au 26 juillet, cette édition est placée sous le thème « Produire et innover localement, réussir à l'échelle mondiale ». Elle confirme, une fois de plus, son statut de plateforme majeure de promotion de la production nationale, de l'innovation, de l'internationalisation des entreprises ainsi que de l'attraction des investissements en Angola.

Les organisateurs assurent que toutes les conditions techniques ont été réunies afin d'offrir un accueil optimal aux exposants et aux visiteurs.

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Le dispositif de sécurité a également été renforcé, avec des équipes déployées sur le site pour garantir la protection des exposants, des visiteurs et le bon déroulement de la manifestation.

Le nombre d'exposants enregistre une progression significative par rapport à l'édition précédente. Au total, 22 pays sont représentés, la Chine se distinguant par la présence d'un pavillon exclusif.

La foire accueille également des délégations du Portugal, de la Turquie, de l'Italie, du Ghana, du Brésil, entre autres, qui considèrent la FILDA comme une plateforme privilégiée pour le développement des affaires et l'établissement de partenariats commerciaux.

Sur le plan national, dix provinces sont représentées : Benguela, Cabinda, Bié, Huambo, Huíla, Icolo e Bengo, Luanda, Namibe et Zaire.

Les infrastructures de la FILDA 2026 ont été conçues afin d'offrir une expérience complète aux exposants comme aux visiteurs.

Le site comprend trois pavillons d'exposition, deux espaces extérieurs dédiés à la présentation de machines, d'équipements et de solutions industrielles, ainsi que des salles de conférence et des espaces B2B destinés aux rencontres privées entre exposants, clients, partenaires et investisseurs.

Il dispose également de l'Espace Kandengue, spécialement aménagé pour les activités de loisirs et de divertissement destinées aux familles, ainsi que d'une aire de restauration, entre autres services.

La FILDA demeure la principale vitrine des capacités productives, entrepreneuriales et institutionnelles de l'Angola. Elle réunit des entreprises nationales et étrangères, des organismes publics, des investisseurs, des partenaires au développement ainsi que des représentants des principaux secteurs de l'économie.