Angola: Le ministre réaffirme son engagement envers la qualité de l'enseignement supérieur à Cunene

Ondjiva ( — Le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Science, de la Technologie et de l'Innovation, Albano Ferreira, a réaffirmé lundi, à Ondjiva, l'engagement sérieux en faveur de la qualité de l'enseignement et de l'apprentissage dans la région, à travers des investissements en cours dans la province de Cunene.

Le gouvernant, dans des déclarations à la presse, après avoir visité les Instituts Polytechniques d'Ondjiva (IPO) et l'Institut Supérieur Privé Rei Luhuna (ISPRL), a déclaré que Cunene montre des résultats, compte tenu des investissements en cours pour garantir une plus grande offre et qualité d'éducation.

Il a salué les efforts du collectif du personnel et des enseignants de l'IPO, unité organique affectant l'Université Mandume Ya Ndemufayo, exprimant sa confiance dans la bonne utilisation des futures installations.

Il a salué l'investissement dans l'enseignement supérieur, notamment dans le financement de davantage de fonds et de projets partagés avec les partenaires, avec des résultats concrets dans la satisfaction des besoins éducatifs de la région.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

D'autre part, il a indiqué que l'ISPRL est un institut privé qui portera de nombreux fruits avec des cours nouveaux et existants dans le domaine de la santé.

"Nous avons une institution qui accueille plus de 50% de la population étudiante. C'est un investissement qui doit être valorisé et mieux utilisé, notamment conformément aux normes en vigueur dans l'Enseignement Supérieur", a-t-il souligné.

Il a précisé qu'il ne suffit pas d'investir, mais qu'il est important de suivre les normes pour avoir une éducation de qualité qui permette de générer la confiance de la population et de former des professionnels compétents.

Il a appelé à une plus grande interaction entre les institutions supérieures susmentionnées et le Gouvernorat provincial, responsable des plans de développement local, pour aligner les partenariats, en tenant compte de l'employabilité et du bien-être social des familles.

À son tour, le directeur de l'Institut Polytechnique d'Ondjiva, José de Lima, a considéré la visite du ministre comme une valeur ajoutée, car elle lui a permis de connaître les conditions de fonctionnement de l'institution, ainsi que de laisser des lignes directrices précises.

Il a dit que la plus grande préoccupation concernait les installations, mais il a été assuré que l'année prochaine, les nouvelles installations de l'ISPO entreraient en service, visant à améliorer la formation et le processus d'enseignement et d'apprentissage.

José de Lima a souligné que durant l'année académique en cours, 1.497 étudiants étaient inscrits dans les cours de Gestion Informatique, Hydraulique, Agronomie, Biologie, Analyse Clinique et Soins Infirmiers, répartis en 16 salles.

Pour sa part, le président de l'Institut Supérieur Privé Rei Luhuna, Valeriano Kataya, a expliqué que l'institution compte, cette année, trois mille 11 étudiants, et a déjà créé les conditions de laboratoire pour commencer l'année académique 2026/2027, avec des cours de sciences de la santé.

Il a souligné que la question de la qualité de l'enseignement est une responsabilité partagée entre les gestionnaires et les autres acteurs académiques, des enseignants aux étudiants, qui doivent s'aligner sur une vision centrée sur un système éducatif d'excellence.

Le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Science, de la Technologie et de l'Innovation, Albano Ferreira, après avoir travaillé à Cunene, effectue ce mardi une visite similaire dans la province voisine de Huila.

Durant son séjour, il a également eu une réunion privée avec des membres du gouvernorat local et la direction des deux établissements d'enseignement supérieur de la région.

Albano Ferreira a également visité les travaux de l'Institut Supérieur Polytechnique d'Ondjiva (ISPO), en construction dans le quartier d'Oshimbala, depuis mars 2025, et avec environ 40% d'exécution physique et 41,2% financier.

Actuellement, Cunene dispose de deux infrastructures d'enseignement supérieur, dont une publique (Institut Polytechnique d'Ondjiva), en activité depuis 2009, avec des cours de biologie, d'agronomie, de gestion informatique, de soins infirmiers, d'analyse clinique et d'hydraulique.

Au cours de l'année académique 2023/2024, l'Institut Supérieur Privé Rei Luhuna est entré en activité, avec des cours de droit, sociologie, comptabilité et finance, administration et psychologie, dispensés dans 21 salles sur les 32 disponibles.