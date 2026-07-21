Angola: Cuanza Norte mobilise des thérapeutes traditionnels pour renforcer la vaccination des enfants

Ndalatando ( — Cinquante thérapeutes traditionnels participent depuis lundi, à Ndalantando, à un atelier visant à renforcer la coopération avec les autorités sanitaires pour élargir la couverture vaccinale systématique des enfants.

La rencontre, promue sous le thème "L'influence du thérapeute traditionnel sur la vaccination de routine des enfants", rassemble des participants de plusieurs municipalités de la province et bénéficie du soutien du Fonds des Nations Unies pour l'enfance (UNICEF).

Le chef du département provincial de Santé publique, Moisés Kussevi, a déclaré que l'initiative vise à renforcer la coopération avec les thérapeutes traditionnels, considérés comme des partenaires stratégiques en raison de l'influence qu'ils exercent sur les communautés, en particulier dans les zones où l'accès aux services de santé est plus limité.

Selon lui, la vaccination reste l'une des mesures de santé publique les plus efficaces pour prévenir les maladies évitables, réduire la mortalité infantile et promouvoir le développement sain des enfants.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

En ce sens, il a défendu une mobilisation permanente des communautés pour assurer une plus grande adhésion aux programmes réguliers de vaccination.

Kussevi a ajouté que l'implication des thérapeutes traditionnels pourrait contribuer à accroître la confiance des familles dans les vaccins et à améliorer la participation communautaire aux campagnes de vaccination.

Le vice-président de la Chambre des Thérapeutes Traditionnels d'Angola, Lucas Figueira, a considéré que l'initiative représente une avancée dans la coopération entre la médecine traditionnelle et la médecine conventionnelle, soulignant la reconnaissance croissante du rôle de ces professionnels dans les stratégies nationales de promotion de la santé.

L'atelier se déroulera sur deux jours sous le thème « Vacciner l'enfant, c'est protéger l'avenir » et comprendra la présentation des résultats de la cartographie des dirigeants communautaires et des thérapeutes traditionnels réalisée dans les 17 municipalités de Cuanza-Norte.

Les autorités espèrent que l'enquête contribuera à renforcer les actions de sensibilisation et à augmenter la couverture vaccinale des enfants dans la province.