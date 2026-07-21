Angola: Un projet assiste gratuitement deux mille habitants en stomatologie à Cuanza-Norte

Ndalatando ( — Deux mille habitants de la province de Cuanza-Norte ont bénéficié de consultations et de traitements gratuits en stomatologie lors d'une campagne de solidarité menée par le projet "Identidade Solidária".

L'initiative a été saluée par les résidents, qui ont souligné l'importance de l'action dans une région où l'accès aux soins bucco-dentaires spécialisés reste limité en raison de la pénurie de stomatologues et des coûts élevés facturés par les cliniques privées.

Parmi les bénéficiaires figurait Maria Domingos, qui a reçu un traitement de détartrage dentaire et qui a considéré la campagne comme une opportunité très attendue.

« Cela fait longtemps que je n'ai pas pu réaliser ce type de traitement en raison des coûts élevés dans les cliniques privées », a-t-elle déclaré.

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D'autres patients, comme João Miguel, Domingos Penela et Constância Pedro, ont bénéficié d'extractions dentaires grâce à l'initiative, après avoir attendu plusieurs mois des soins similaires dans les formations sanitaires locales, où les services sont normalement fournis sur rendez-vous.

Maria Gourgel, qui a bénéficié d'une restauration dentaire gratuite, s'est également dite satisfaite de l'assistance apportée.

La campagne a mobilisé 111 professionnels de santé, dont 60 stomatologues, 30 techniciens infirmiers locaux, 10 techniciens en diagnostic et thérapie et 11 professionnels d'accompagnement.

Au cours de l'opération, des consultations et diverses procédures cliniques ont été réalisées, notamment le détartrage, les extractions, les restaurations dentaires et la pose de prothèses.

Selon le directeur de la santé de la municipalité de Cazengo, José Hote Quibulucuto, l'action a été promue par le projet « Identidade Solidária » en partenariat avec le Gouvernorat de Cuanza-Norte, la Direction municipale de la santé de Cazengo et plusieurs unités de santé publique de la région.

Outre les soins dentaires, la campagne comprenait 84 tests d'hépatite B, dont quatre ont été considérés comme réactifs.

L'initiative renforce les efforts visant à élargir l'accès aux soins de santé spécialisés en Angola, en particulier dans les communautés où la fourniture de services médicaux différenciés reste insuffisante.