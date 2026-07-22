Gabon: Le Président Brice Clotaire Oligui Nguema reçoit les plus hauts honneurs protocolaires de la République française

Dans le cadre de la visite d'Etat qu'il effectue en République française à l'invitation de son homologue, le Président Emmanuel Macron, le Président de la République, Chef de l'État, Son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, a reçu ce jour les plus hautes marques d'honneur du protocole républicain français.

Première visite d'Etat du Chef de l'Etat en France depuis son accession à la magistrature suprême et première accordée à un Président gabonais depuis celle du Président Omar Bongo Ondimba en octobre 1984, cette séquence revêt une portée historique et symbolise la qualité exceptionnelle des relations entre la République gabonaise et la République française.

Aux Invalides, haut lieu des traditions militaires françaises, le Président de la République a reçu les honneurs militaires avant de passer les troupes en revue, conformément au cérémonial réservé aux chefs d'Etat reçus en visite d'Etat.

Le cortège présidentiel a ensuite rejoint le palais de l'Elysée, escorté par vingt-cinq motards et cent vingt-huit cavaliers de la Garde Républicaine.

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Cette escorte d'exception, réservée aux plus hautes visites protocolaires, constitue l'une des expressions les plus prestigieuses de l'hommage rendu par la République française à un chef d'État étranger.

A son arrivée au palais de l'Elysée, le Président Brice Clotaire Oligui Nguema a été accueilli par le Président Emmanuel Macron. Les deux Chefs d'Etat ont échangé une poignée de main chaleureuse avant l'ouverture des entretiens officiels consacrés au renforcement du partenariat stratégique entre le Gabon et la France.

Au-delà de l'éclat du cérémonial, cet accueil exceptionnel traduit la haute considération portée au Président de la République et confirme l'excellence des relations bilatérales entre les deux pays. Il ouvre une nouvelle étape de la coopération franco-gabonaise, fondée sur le dialogue, le respect mutuel, la confiance et la volonté commune de bâtir un partenariat renouvelé, équilibré et mutuellement bénéfique.