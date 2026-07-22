Gabon: Cours de vacances gratuits - La 3e édition est lancée à Louétsi-Wano

Dès le 10 août prochain, l'Honorable député du département de la Louetsi -wano, Jean Lambert Idodo reconduit son programme de soutien scolaire estival.

Jusqu'au 4 septembre, les élèves de Louétsi-Wano pourront réviser gratuitement, combler leurs lacunes et aborder la rentrée plus sereinement.

Concrètement, les cours s'adressent :

aux primaires (CM1 et CM2) ;

aux secondaires (de la 6e à la Terminale, toutes filières).

Les inscriptions sont d'ores et déjà ouvertes. L'organisation est pilotée par M. Ali-Ben Boussougou.

Pas de discours pompeux : cette initiative est une main tendue aux familles. Parents, profitez-en. Inscrivez vos enfants maintenant. Parce que leur réussite ne se décrète pas, elle se prépare - et elle commence ici, pendant les vacances.