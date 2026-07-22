Gabon: Coupe Julien Boulangua Nguiédé - Les filets s'affolent, Mbigou vibre au rythme de son tournoi historique

La première édition de la Coupe Julien Boulangua Nguiédé, organisée par la mairie de Mbigou en hommage au tout premier maire élu de la commune en 1996, continue d'allier sport, histoire et convivialité.

La compétition avait démarré sur les chapeaux de roue avec une première journée spectaculaire, marquée par un véritable festival offensif. Les deux équipes en lice s'étaient quittées sur un impressionnant score de 5 buts partout, offrant aux supporters un match riche en émotions et en rebondissements.

La deuxième journée a confirmé que cette compétition promettait du grand spectacle avec deux rencontres au programme.

Le premier match opposait les Vieux Poumons à l'équipe des autochtones de Mouyikou. Au terme d'une rencontre disputée, les deux formations se sont neutralisées sur le score de 2 buts partout, dans un duel où aucune équipe n'a voulu céder.

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Le second match a vu Mambougou imposer sa loi face à Wina Sport. Plus réalistes et efficaces devant le but, les joueurs de Mambougou se sont largement imposés sur le score de 5 buts à 2, signant ainsi l'une des plus belles performances de ce début de tournoi.

Au-delà des résultats, la Coupe Julien Boulangua Nguiédé poursuit sa mission : faire vivre la mémoire de celui qui fut le premier maire démocratiquement élu de Mbigou, tout en rassemblant les populations autour des valeurs du football, de la fraternité et du vivre-ensemble.

Après seulement deux journées, le tournoi séduit déjà les passionnés de football. Les buts s'enchaînent, les tribunes s'animent et la ferveur populaire ne cesse de grandir, annonçant une compétition aussi intense que mémorable.Si vous le souhaitez, je peux aussi lui donner un style plus journalistique, digne d'un quotidien national gabonais.