Tunisie: Est - Les cadors s'en vont - Un nouveau cycle à déclencher

Les "Sang et Or" aborderont la nouvelle saison avec une équipe complètement métamorphosée. Cinq départs de joueurs cadres sont déjà confirmés et trois transferts sont en cours de finalisation.

Cela fait des années qu'on n'a pas connu un tel remue-ménage dans l'effectif "sang et or". Avant même le début de la préparation d'intersaison, la Commission du recrutement a mis à la porte les joueurs qui faisaient la plupart de temps banquette, préférant ne pas prolonger Ghaith Ouahabi et Mohamed Wael Derbali, en fin de contrat.

La Commission présidée par Chokri El Ouaer a décidé aussi de ne pas prolonger un cadre de la défense, en fin de contrat également, en l'occurrence Yassine Meriah. Et, à vrai dire, s'il y a un compartiment qui a été le plus touché par les départs, c'est bel et bien la défense. Si Hamza Jelassi et Mohamed Ben Ali ont été prolongés, Mohamed Amine Ben Hmida a préféré partir de lui-même. Quant à Béchir Ben Saïd, il s'entraîne certes avec le groupe à Aïn Draham, mais il est annoncé sur le départ. Selon les bruits de couloirs, Béchir Ben Saïd, auquel il reste une année dans son contrat, veut changer d'air. S'il amène une bonne offre, il sera cédé, à moins que l'entraîneur veuille le garder dans l'effectif.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Tougaï : dossier bouclé sous peu

Après sept ans de bons et loyaux services, Mohamed Amine Tougai, qui a débarqué au Parc B en 2019 alors qu'il n'avait que 19 ans, sera transféré à Ahli Tripoli. Le dossier sera bouclé sous peu, dans les 24 heures, contre la coquette somme de 6 millions de dinars. Un autre défenseur s'apprête aussi à quitter le Parc B dans le cadre du transfert de l'ailier droit brésilien, Lucas Ribeiro.

Il s'agit de l'arrière droit mauritanien, Ibrahima Keita. Selon l'accord conclu avec Al-Ittihad, l'Espérance cédera, dans le cadre du transfert de Mohamed Amine Tougaï, Ibrahima Keita définitivement et prêtera l'ailier gauche burkinabé, Jack Diarra. Un autre attaquant figure aussi sur la liste des départs, Aboubacar Diakité, convoité par le club saudien d'Al-Hazem, qui a fait une offre de 300 mille dollars pour s'octroyer ses services sous forme de prêt avec option d'achat.

Pour rappel, le club égyptien Al Mokawloon est entré aussi sur le fil. Pour résumer, trois transferts sont en cours de finalisation : Mohamed Amine Tougaï, Ibrahima Keita et Jack Diarra, alors que cinq autres départs de joueurs cadres sont déjà confirmés : Yassine Meriah parti au CA, Houssem Tka qui a exigé un salaire jugé exorbitant pour prolonger, alors que Mohamed Amine Ben Hmida, Yan Sasse et Onuche Ogbelu sont partis d'eux-mêmes. Rappelons que Kouceila Boualia est aussi transférable. L'ailier droit algérien, sous contrat jusqu'au 30 juin 2029, est sur les tablettes du CR Belouizdad.

Bref, avec les cadors qui s'en vont, l'équipe se vide, entamant ainsi un nouveau cycle. Sauf qu'avant la fin du mercato estival le 20 septembre, il faudra remplacer les cadres partis par des joueurs de valeur confirmée.