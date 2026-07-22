Tunisie: 5e édition des Rencontres sectorielles du CETIME - La transition écologique au coeur des débats

Confrontées au durcissement des exigences environnementales, les industries automobile et aéronautique n'ont plus d'autre choix que d'accélérer leur transition énergétique et écologique. Réunis à Sousse à l'occasion de la 5e édition des Rencontres sectorielles du Cetime, les acteurs de ces deux filières ont échangé autour des leviers à mobiliser pour transformer ces contraintes en opportunités de croissance.

Plus de 60 participants issus des secteurs de l'automobile et de l'aéronautique ont été présents à la 5e édition des Rencontres sectorielles, organisée récemment à Sousse. Initié par le Cetime (Centre Technique des Industries Mécanique et Electrique), en partenariat avec des acteurs du secteur privé, cet événement, placé cette année sous le thème « Le Cetime, votre partenaire stratégique pour réussir la transition énergétique et écologique », s'inscrit dans la continuité des précédentes éditions des Rencontres sectorielles.

Le choix de cette thématique reflète, en effet, l'importance croissante de la transition écologique, devenue un enjeu majeur pour les filières industrielles. Entre exigences environnementales et impératifs de compétitivité, la transition énergétique et écologique des entreprises opérant dans les industries automobile et aéronautique constitue désormais un choix stratégique et une priorité incontournable.

Cette 5e édition s'est tenue dans un contexte national et international marqué par l'accélération des politiques de transition énergétique et écologique, le renforcement des exigences en matière de décarbonation industrielle avec l'entrée en vigueur du Mécanisme d'ajustement carbone aux frontières (Macf), ainsi que par l'évolution des normes en matière d'efficacité énergétique et d'économie circulaire. Autant de défis qui mettent à rude épreuve la compétitivité des entreprises de ces secteurs, les obligeant à accélérer leur transformation afin de répondre aux nouvelles exigences du marché.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Le concept de ces rencontres est simple : réunir les différents acteurs d'un même secteur afin d'échanger autour des défis auxquels ils sont confrontés et de réfléchir à des solutions concrètes, adaptées et durables. Le premier cycle des Rencontres sectorielles, lancé l'année dernière, a donné lieu à trois éditions consacrées respectivement aux industries électriques, électroniques et mécatroniques (à Tunis), aux industries automobile et aéronautique (à Sousse), puis aux industries mécaniques et métallurgiques à Sfax.

Des secteurs avec un poids économique important

Fort du succès de cette première édition, le Cetime a choisi de reconduire cette initiative de réflexion et de collaboration avec les industriels et a lancé un deuxième cycle, dont le coup d'envoi a été donné au mois de mars dernier au siège de l'Utica. Celui-ci s'est poursuivi la semaine dernière à la technopole Novation City de Sousse avec la tenue des Rencontres sectorielles consacrées aux secteurs automobile et aéronautique.

Cette démarche s'inscrit, selon le Centre, dans une dynamique de continuité visant à approfondir les échanges, à identifier les principaux enjeux sectoriels et à transformer les recommandations issues des tables de réflexion en actions concrètes et en projets à fort impact.

L'événement a ainsi constitué une véritable plateforme de networking, favorisant le renforcement des synergies entre les différents acteurs de l'écosystème industriel. Il a offert un espace privilégié de dialogue, de partage d'expériences et de construction collective de solutions adaptées aux défis actuels des filières industrielles.

Cette 5e édition visait également à renforcer la coopération entre les différents acteurs de l'écosystème et à favoriser l'émergence de solutions concrètes répondant aux défis stratégiques des secteurs automobile et aéronautique. Les tables de réflexion, qui ont réuni les représentants des différentes composantes de ces deux filières en Tunisie, ont constitué de véritables espaces de concertation et de co-construction.

Elles avaient notamment pour objectif de favoriser l'émergence de projets collaboratifs associant industriels, PME, institutions, centres techniques, clusters et acteurs académiques, d'identifier les opportunités d'innovation et d'amélioration de la compétitivité des entreprises, ainsi que de développer des partenariats stratégiques entre les différents acteurs des filières.

Le nombre croissant de participants témoigne, en effet, de l'intérêt grandissant suscité par ces rencontres, devenues un rendez-vous incontournable pour deux filières industrielles à fort poids économique. Avec plus de 280 entreprises opérant dans le secteur des composants automobiles et près de 80 entreprises actives dans l'industrie aéronautique, employant au total quelque 140.000 personnes et affichant un fort potentiel à l'export, ces deux secteurs disposent aujourd'hui de solides atouts pour relever les défis de la transition énergétique et écologique et poursuivre leur montée en gamme.