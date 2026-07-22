Tunisie: Affaire Marzouki - Acceptation de l'opposition de Hamza Belloumi et Insaf Boughediri

21 Juillet 2026
La Presse (Tunis)

La chambre correctionnelle de la Cour d'appel de Tunis a décidé, mardi 21 juillet 2026, d'accepter l'opposition formée par le journaliste Hamza Belloumi et la journaliste Insaf Boughediri, dans l'affaire les opposant à l'ancien président de la République Moncef Marzouki.

Les deux journalistes avaient été condamnés par défaut à une peine d'un an de prison assortie d'une amende, à la suite d'une plainte déposée par Moncef Marzouki, sur fond de diffusion d'une vidéo truquée le concernant dans l'ancien programme télévisé « Al Yaoum Athamen ».

Après avoir accepté leur recours, la juridiction a décidé de renvoyer le dossier devant la chambre correctionnelle pour un nouvel examen de l'affaire. L'audience a été fixée au 2 décembre prochain, selon les informations rapportées par Radio Diwan FM.

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