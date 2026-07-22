Tunisie: Affaire douanière - L'opposition de Mohamed Ben Salem acceptée, il sera rejugé

L'ancien ministre de l'Agriculture, Mohamed Ben Salem, a comparu mardi 21 juillet 2026 en état de liberté devant la chambre correctionnelle de la Cour d'appel de Tunis afin de faire opposition à un jugement rendu par défaut le condamnant à deux ans de prison dans une affaire à caractère douanier.

La chambre correctionnelle a décidé d'accepter son opposition et de le renvoyer devant la chambre correctionnelle pour être rejugé sur les faits qui lui sont reprochés.

L'audience de son procès a été fixée au 4 décembre prochain.