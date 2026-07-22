Congo-Brazzaville: Handball congolais - Hugues Ngouelondélé exige le respect des textes

21 Juillet 2026
Les Dépêches de Brazzaville (Brazzaville)
Par Rude Ngoma

La crise qui secoue le handball congolais a franchi un nouveau cap. Le ministre des Sports, Hugues Ngouelondélé, s'est entretenu le 21 juillet, à Brazzaville, avec les membres du bureau exécutif de la Fédération congolaise de handball (Fécohand) ainsi que de la commission ad hoc. Une rencontre marquée par l'absence des représentants de la « Dynamique du réveil du handball » qui a été fermement condamnée par le ministre.

Face à la politique de la chaise vide, Hugues Ngouelondélé n'a pas mâché ses mots pour recadrer la situation et exiger un retour immédiat à l'ordre républicain, notamment la poursuite du travail par les dirigeants de la fédération.

D'entrée de jeu, le ministre a tenu à rappeler la légitimité du bureau exécutif actuel. Selon lui, le déroulement des travaux électifs de 2025, supervisés par la Fédération internationale de Handball, en présence des délégués du ministère des Sports et du Comité national olympique, ne souffre d'aucune contestation possible, selon les textes.

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Prenant la parole lors des échanges, le secrétaire général de la Fécohand, Édouard Sah, a tempéré l'idée d'un blocage institutionnel. « Il n'y a pas de crise au sein du handball congolais. La Fédération travaille normalement. Les clubs actuellement sanctionnés doivent simplement suivre la procédure réglementaire en s'adressant directement à l'instance fédérale », a-t-il indiqué.

Pour Hugues Ngouelondélé, le fond du problème réside dans le refus d'appliquer la loi. Constatant l'échec des tentatives de conciliation en raison du refus de la partie s'estimant lésée de participer au dialogue, le ministre a haussé le ton face à ce qu'il qualifie d'insubordination. Les membres de la commission ad hoc ont voulu plaider pour la levée des sanctions mais l'absence des concernés n'a pas facilité leur argumentaire.

«Disons-nous la vérité, nous devons mettre de l'ordre. Nous ne tolérerons plus que des marionnettes continuent de semer le désordre. Tout le monde a été invité. Pourquoi ne sont-ils pas dans la salle aujourd'hui ? C'est un manque de respect. Ces "rebelles" ne peuvent pas continuer à bafouer les textes de la République car personne, moi y compris, n'est au-dessus de la loi», a declaré le ministre des Sports.

Pointant du doigt la présence des officiels militaires derrière ce mouvement de fronde, le ministre a conclu sur une note sans équivoque. « Le handball n'est pas l'armée », a-t-il signifié. Déterminé à siffler la fin de la récréation, le ministère entend désormais agir avec fermeté, dans le strict respect des textes réglementaires, pour assainir définitivement le climat autour de la discipline.

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