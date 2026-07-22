Congo-Brazzaville: Hommage - Jean-Paul Pigasse repose à jamais à Roquecourbes-Minervois

Après la messe de requiem qui a eu lieu à Paris à l'église Saint-François-Xavier, où un grand hommage public lui a été rendu, la dépouille de Jean-Paul Pigasse a été conduite sur ses terres de Roquecourbes-Minervois, dans le Sud de la France où il a été inhumé.

A la cérémonie du 21 juillet à l'église Saint-Michel de Roquecourbes-Minervois, le gouvernement congolais a été fortement représenté par les ministres Jean-Claude Gakosso, Thierry Lézin Moungalla, Lydie Pongault et Juste Mondelé. L'ambassadrice du Congo en Allemagne, Edith Itoua; le ministre conseiller de l'ambassade du Congo en France, Armand Rémy Balloud-Tabawé; et le conseiller spécial chargé de la communication du chef de l'État, Claudia Etoka Sassou N'Guesso, ont aussi pris part à cette cérémonie.

Des membres de la direction des Dépêches de Brazzaville, parmi lesquels la directrice générale par intérim, le directeur des rédactions, le directeur technique et le directeur administratif et financier ont représenté la boîte créée par Jean-Paul Pigasse, il y a 27 ans.

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Dans l'oraison funèbre qu'il a prononcée, le ministre Jean Claude-Gakosso a repris les mots du message du président congolais à transmettre aux parents et amis de l'illustre disparu, à savoir : "Gratitude infinie et reconnaissance sempiternelle".

Poursuivant son énoncé, il a rappelé: " Beaucoup l'ont dit avant moi, depuis le requiem parisien, notre ami, d'illustre mémoire et ici couché, était une solide passerelle entre l'Europe et l'Afrique. Et, là-bas chez nous, dans les pays de la forêt insondable, dans les pays de la savane luxuriante et de l'exubérance aquatique, Jean-Paul était un véritable "Pont des arts" qui surplombait les deux rives du fleuve Congo et qui invitait en permanence à la célébration de la fraternité humaine et au partage généreux des valeurs de civilisation". Jean-Claude Gakosso a reconnu que la République du Congo l'a accueilli généreusement et l'a adopté voici plus d'un quart de siècle.

Terminant ses propos, il a remercié l'assistante en ces termes: "Merci infiniment de nous avoir associés à cet hommage ultime et à la divine prière de l'absoute ! Merci sans fin à vous tous pour qui l'Afrique demeure l'un des plus beaux horizons de notre monde ! Horizon de l'espoir, horizon de l'amitié, horizon de la fraternité".