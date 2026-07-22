Congo-Brazzaville: Tournoi de gala de handball - Les matches de Pointe-Noire délocalisés au terrain de l'AS Cheminots

Les matches du tournoi de gala de la Dynamique le « Reveil du handball congolais », qui se jouaient à Pointe-Noire au stade Enrico-Mattei, ont été délocalisés au terrain de l'AS Cheminots situé au kilomètre 4.

Le séjour de travail du ministre des Sports à Pointe-Noire a pesé sur la balance. Cette seconde délocalisation après celle des installations de l'Institut supérieur de l'éducation physique et sportive à Brazzaville, qui a poussé la Dynamique à appliquer le plan B, a provoqué la colère des membres de cette association. Les deux cas, ont -ils expliqué, ne sont pas similaires puisque le stade Enrico-Mattei est un stade privé appartenant à ENI Congo.

« La Dynamique avait écrit au directeur général d'ENI Congo, lequel directeur nous avait donné l'autorisation d'utiliser ses installations. Brusquement, la donne change et on nous dit que nous ne pouvons plus jouer sur cette installation. C'est un stade privé qui n'appartient pas à l'Etat. Nous l'utilisons pour jouer», a expliqué Germaine Djimbi, ancienne des Diables rouges.

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Anne Solange Koulenka déplore, quant à elle, la mauvaise gestion de la crise qui sécoue le handball congolais par le ministère des Sports. « Enrico-Mattei n'est pas un stade de l'Etat. C'est un stade privé. Nous sommes surpris qu'il soit refusé à la Dynamique parce que le ministre est passé. Nous sommes obligés de solliciter le stade de Cheminots pour que les enfants jouent.D'un côté, il y a la Dynamique et, de l'autre, la Fédération congolaise de handball. S'il y a deux enfants dans une maison qui ont des problèmes, le travail de papa est de les réconcilier, de les appeler, les écouter pour les unir. Sinon ce sont les enfants que nous sommes en train de pénaliser. Ceux-là qui peuvent être un jour des Diables rouges », a-t-elle souligné.

Anicet Barros, responsable départemental chargé de la communication de la Dynamique, en appelle à la sagesse du ministre des Sports. Ce genre de situation, faut-il le rappeler, ne peut se résoudre que par un vrai dialogue entre les deux camps diamétralement opposés.

« Que le ministre prenne à bras-le-corps la situation du handball congolais. Il doit faire asseoir la Dynamique et la Fédération congolaise de handball autour d'une même table pour trouver une solution définitive à cette crise. Je répète que la Dynamique a trente équipes dans toute la République et la Fédération congolaise de handball n'en a que cinq. Elle ne peut pas organiser le championnat national puisqu'elle n'a pas d'équipe. Par contre la Dynamique a des équipes partout dans toute la République », a-t-il expliqué. Malgré cette interdiction, la 10e journée de la compétition qui vise à maintenir les athlètes en jambe s'est jouée.