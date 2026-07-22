Congo-Brazzaville: Fonction publique - Réaménagement des horaires de travail

21 Juillet 2026
Les Dépêches de Brazzaville (Brazzaville)
Par Jean Pascal Mongo-Slyhm

Les membres de la Commission nationale consultative du travail (CNCT) ont émis un avis favorable concernant la modification des horaires de travail au sein des administrations et établissements publics administratifs.

Désormais, les agents de l'État travailleront de 8h à 15h. Cette nouvelle plage horaire remplace l'ancien qui était fixé de 7h à 14h. Par ailleurs, la durée hebdomadaire de travail de trente-cinq heures reste inchangée.

Cette décision fait suite aux travaux de la session ordinaire de la CNCT qui s'est tenue le 15 juillet à Brazzaville. La commission qui réunit le gouvernement, les organisations patronales et les syndicats de travailleurs joue un rôle central dans l'examen des questions relatives au droit du travail et à l'amélioration des conditions professionnelles.

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