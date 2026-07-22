Tunisie: 22,7 milliards de dinars en réserve - Où en est la situation financière du pays ?

Les réserves en devises de la Tunisie ont atteint 22,7 milliards de dinars au 20 juillet 2026, représentant environ 90 jours d'importation, selon les derniers indicateurs publiés par la Banque centrale de Tunisie (BCT).

Malgré ce niveau de couverture, les avoirs en devises ont enregistré un recul de 487 millions de dinars, soit l'équivalent de 11 jours d'importation, par rapport à la même période de l'année précédente.

Cette évolution intervient alors que la Tunisie a procédé, au cours du mois de juillet, au remboursement d'une importante échéance extérieure d'un montant de 740 millions d'euros, soit environ 2,499 milliards de dinars. Cette échéance figure parmi les plus importantes dettes extérieures remboursées par le pays.

Les recettes touristiques et les transferts de la diaspora en hausse

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Parallèlement, les indicateurs de la Banque centrale font état d'une amélioration de plusieurs sources d'entrée de devises.

Les recettes touristiques ont progressé de 158 millions de dinars par rapport à la même période de 2025, pour atteindre 3,681 milliards de dinars au 20 juillet 2026.

Les revenus du travail, principalement constitués des transferts effectués par les Tunisiens résidant à l'étranger, poursuivent également leur progression. Ils ont dépassé 4,7 milliards de dinars depuis le début de l'année jusqu'au 20 juillet, enregistrant une hausse de 230 millions de dinars sur un an.

Ces performances contribuent à soutenir les réserves en devises du pays dans un contexte marqué par des besoins importants en financement extérieur et par le poids des échéances de remboursement de la dette.