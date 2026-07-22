Tunisie: Coup dur pour le tourisme - Les coupures de courant font fuir les visiteurs du Cap Bon

Les coupures intermittentes d'électricité et d'eau potable a plongé le gouvernorat de Nabeul dans un climat d'anxiété et de tension sociale qui a, hélas, dépeint l'aura de la ville auprès des touristes. A ce sujet, Anis Khalfeoui, député représentant le district, a dressé un état des lieux plutôt sombre quant à cette crise.

Il a révélé qu'un groupe de onze touristes de nationalité italienne a interrompu ses vacances à Kélibia pour rentrer prématurément en Italie. N'ayant pas pu supporter les ruptures répétées de climatisation et de distribution d'eau au sein de leurs structures d'hébergement, ces visiteurs ont été contraints de quitter le pays.

De telles conditions aussi difficiles paralysent hélas la Tunisie et se répercutent négativement sur plusieurs secteurs. Face à ce péril qui menace de saborder la haute saison estivale, le groupe législatif représentant la région s'est organisé en cellule de crise. Une délégation parlementaire composé de la députée Salma Mannaï et Abdessattar Nefzaoui, représentant de Hammamet ainsi que Bayrem Hamada, député de la circonscription de Menzel Bouzelfa, s'est déplacé en urgence au siège social de la Société Tunisienne de l'Électricité et du Gaz à Tunis.

Les élus ont forcé la tenue d'une séance de travail d'urgence avec le directeur central de la distribution afin de contester les protocoles de délestage actuels et d'exiger la mise en place de corridors énergétiques sécurisés pour sanctuariser les installations vitales et les moteurs des secteurs productifs du Cap Bon.

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Une infrastructure saturée par 2,5 millions de résidents estivaux

L'analyse des données démographiques a levé le voile sur en l'obsolescence et la saturation des réseaux face à la pression saisonnière. Le député Anis Khelfaoui a rappelé un paramètre structurel lourd où la population du gouvernorat de Nabeul, établie, en temps normal, à environ 862 000 résidents permanents, explose littéralement durant les mois de juillet et août pour culminer à près de 2,5 millions d'habitants si l'on compte les visiteurs étrangers, les estivants tunisiens et la diaspora de retour au pays pour les vacances. Ce quadruplement de la charge démographique exerce une surtension intenable sur des transformateurs électriques et des conduites hydrauliques déjà fragilisés par la vétusté.

Dès lors, l'hécatombe ne se cantonne pas aux complexes hôteliers de Hammamet seulement, elle frappe de plein fouet les parcelles agricoles. C'est ce qu'a indiqué le représentant du peuple tout en avertissant que les ruptures de courant provoquent des pertes irréversibles au sein des périmètres irrigués, privant les cultures de pompage mécanique.

Et ce, ajoute-t-il, à côté des mortalités massives de volailles enregistrées dans les élevages avicoles suite à l'arrêt des systèmes de ventilation. Pour ce qui de la rupture de la chaîne du froid dans les entrepôts de stockage frigorifique, elle menace des tonnes de denrées alimentaires de pourrissement, ce qui déstabilise l'intégralité de l'économie locale.

Expliquant l'origine de cette faillite technique, Anis Khalfeoui a rappelé que « chaque hausse d'un seul degré Celsius au-dessus des normales exige l'injection immédiate d'un volume d'énergie colossal de 300 mégawatts supplémentaires sur le plan national pour compenser l'usage des climatiseurs ».

La Tunisie souffre d'un climat caniculaire vraisemblablement ravageur ! Tous les Tunisiens placent désormais leurs espoirs dans les bulletins météo et croisent les doigts pour que l'annonce d'une légère baisse barométrique des températures s'installe dans la durée pour offrir à ce peuple et à son économie une bouffée de rafraîchissement salvatrice et ô combien indispensable non seulement au Cap Bon et son secteur touristique, mais pour tout un peuple qui a dû mal à tenir tête aux aléas, aux coup de soleils et aux caprices de Dame Nature...