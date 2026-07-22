Tunisie: Infrastructures routières - 57 projets en cours et une enveloppe de 2,8 milliards de dinars annoncée

Les travaux d'élargissement de l'entrée sud de Tunis ont atteint un taux d'avancement de 76%, a annoncé Khaled Atrach, directeur des grands travaux à la Direction générale des ponts et chaussées relevant du ministère de l'Équipement et de l'Habitat.

Ce projet, considéré comme stratégique pour l'amélioration de la mobilité dans le Grand Tunis, devrait être achevé au cours du mois de juin 2027, selon le responsable.

Dans une déclaration accordée à La Radio Nationale, Khaled Atrach a expliqué que les travaux visent principalement à renforcer la fluidité du trafic routier, réduire la congestion et améliorer les conditions de circulation sur l'un des principaux axes d'accès à la capitale.

57 projets routiers prévus dans 22 gouvernorats

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Au-delà du chantier de l'entrée sud de Tunis, le responsable du ministère de l'Équipement a indiqué que 57 projets relevant du secteur des infrastructures routières devraient être achevés d'ici la fin de l'année en cours dans 22 gouvernorats. Parmi ces projets, 12 ont déjà été finalisés durant le premier semestre de l'année, a-t-il précisé.

Ces réalisations s'inscrivent dans le cadre du programme national de développement des infrastructures routières visant à moderniser le réseau existant et à améliorer la connectivité entre les différentes régions.

De nouveaux projets pour 2 800 millions de dinars

Khaled Atrach a également annoncé que le ministère prévoit le lancement de nouveaux projets dans 24 gouvernorats, pour un coût global estimé à environ 2 800 millions de dinars. Ces projets devraient concerner plusieurs axes liés au développement du réseau routier, à l'amélioration des infrastructures et au renforcement de la sécurité des déplacements.

Avec ces investissements, les autorités entendent poursuivre la modernisation des infrastructures de transport et répondre aux besoins croissants liés à l'urbanisation et à l'augmentation du trafic, notamment dans les grandes agglomérations comme le Grand Tunis.