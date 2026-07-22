Tunisie: Canicule à Bizerte - Des brigades mobiles d'urgence pour protéger la population âgée et vulnérable

La protection sanitaire des populations les plus fragiles s'organise face à l'urgence climatique qui sévit notamment dans le Nord de la Tunisie. À l'issue d'une séance de travail extraordinaire tenue ce mardi 21 juillet 2026, la Commission régionale d'organisation des secours de Bizerte a officialisé un plan d'intervention médico-social d'urgence.

En effet, l'instance préfectorale a ordonné la création immédiate de brigades de terrain mixtes, déployées à l'échelle régionale et locale et dont la mission exclusive sera d'assurer le suivi, l'accompagnement et la prise en charge directe des personnes âgées ainsi que des catégories sociales vulnérables. Et ce, afin de neutraliser les effets de la vague de chaleur sans précédent qui frappe actuellement le pays.

Ce dispositif de sauvegarde repose sur une mobilisation intersectorielle d'une ampleur inédite. Les unités de patrouille sanitaire intègrent des cadres de la direction régionale des Affaires sociales, des émissaires de la Jeunesse et des Sports, de la direction de la Femme, de la Famille et des Personnes âgées, ainsi que des équipes de l'Union tunisienne de solidarité sociale (UTSS) et de la direction régionale de la Santé.

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Pour quadriller efficacement le territoire, ces fonctionnaires opèrent en synergie totale avec les officiers de la Protection civile, les délégués territoriaux, les municipalités, les chefs de quartiers, les volontaires du Croissant-Rouge tunisien, les Scouts tunisiens et l'ensemble du tissu associatif local. Le gouverneur de Bizerte, Salem Ben Yacoub, a invité ses équipes de mener une évaluation cartographique en temps réel de la crise et de prendre des arrêtés d'urgence locaux, adaptés aux spécificités topographiques et démographiques de chaque zone du gouvernorat.

Réquisition d'espaces climatisés et état d'alerte maximale dans les hôpitaux

L'exécutif régional structure sa riposte autour de deux piliers logistiques : la performance des secours médicaux et la création de refuges thermiques. Les services d'urgence des différents hôpitaux de Bizerte, les flottes d'ambulances et les centres de la Protection civile ont été placés sous le régime de l'alerte maximale afin de garantir une réactivité optimale lors des signalements de malaises ou de déshydratation aiguë.

En parallèle, le gouverneur a validé une mesure de réquisition des salles et infrastructures climatisées appartenant à des institutions publiques ou à des opérateurs privés. Ces locaux vont servir de centres d'accueil d'urgence afin de stabiliser et de rafraîchir les administrés les plus exposés aux complications physiologiques du stress thermique.

L'ONSR et la commission de crise complètent cette offensive par le déploiement d'une campagne de communication et de sensibilisation de masse à destination du grand public.

A rappeler que les autorités exhortent la population à respecter scrupuleusement les consignes de confinement thermique, notamment en s'interdisant toute exposition directe aux rayons solaires durant les heures de pic thermique, en consommant de l'eau au moins une fois par heure et en signalant immédiatement aux numéros d'urgence nationaux tout cas critique ou personne en détresse nécessitant une assistance logistique immédiate.