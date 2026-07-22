Quatre ans après leur premier passage mémorable, The Jacksons ont fait leur grand retour sur la scène du Théâtre romain, lundi soir 20 juillet, dans le cadre de la prestigieuse 60e édition du Festival International de Carthage.

Un show exclusif qui, au-delà de la musique, est venu raviver le mythe de leur frère Michael Jackson. Ce concert revêtait cette année une symbolique toute particulière pour le public tunisien, coïncidant avec le trentième anniversaire du lancement de la mythique tournée HIStory de la pop star en 1996, dont le concert au stade d'El Menzah demeure le plus grand événement pop de l'histoire du pays.

Dès l'entrée du Théâtre Romain, la ferveur populaire s'est illustrée autour d'un espace d'animation spectaculaire installé dans les jardins. Devant un immense mur de miroirs scintillants orné du portrait et de la signature lumineuse de Michael Jackson, des centaines de spectateurs se sont massés.

Dans une ambiance festive, des fans arborant de superbes tenues blanches ou des looks inspirés de leur idole ont immortalisé ce moment sous les flashs des photographes, prouvant que la « Jacksonmania » n'a pas pris une ride en Tunisie. La vidéo officielle de leur arrivée à l'aéroport, largement relayée sur les pages du festival, avait déjà donné le ton de cette effervescence nationale.

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Si en 2022, la Tunisie avait accueilli le trio composé de Tito, Jackie et Marlon, c'est désormais en duo que les frères Jacksons portent ce lourd héritage familial, suite au décès du guitariste Tito Jackson en septembre 2024. Malgré l'absence de leur frère et le poids des années, Jackie, 75 ans, et Marlon, 69 ans, ont prouvé que le dynamisme, l'énergie et la joie de vivre restaient leur signature incontestable.

Pendant un peu plus d'une heure et quart, dans un spectacle plus resserré qu'en 2022, dicté par les contraintes d'un calendrier international chargé, les deux légendes de la pop ont semé un air de folie sur Carthage. Le public, composé de nostalgiques de longue date mais aussi d'une nouvelle génération de fans, a vibré sous une avalanche de méga-hits de leur période disco-funk comme Can You Feel It, Blame It on the Boogie et Shake Your Body, sans oublier les classiques légendaires de leur ère Motown au sein des Jackson 5, à l'instar d'ABC et I Want You Back.

Cette communion s'est prolongée à travers une scénographie visuelle impressionnante, dominée par le logo lumineux du groupe. En arrière-plan, des images d'archives rares ont défilé sur écrans géants, montrant leurs débuts à Gary (Indiana), des portraits vibrants de Michael Jackson, ainsi que des témoignages de leurs parents, Katherine et Joseph Jackson.

Pour relever le défi de la scène, Jackie et Marlon Jackson se sont entourés d'une jeune génération d'artistes britanniques, assurant les parties vocales et chorégraphiques. Cette complicité scénique a apporté de la fraîcheur pour vivre le répertoire de la famille. Vêtus de tenues étincelantes oscillant entre le noir pailleté et le blanc brodé de strass, les artistes ont fait preuve d'une immense générosité, à l'image de Marlon Jackson se penchant longuement depuis le bord du podium pour toucher les mains des fans du premier rang, tandis que Jackie menait les lignes vocales avec une énergie intacte.

En marge du concert, le déroulement des activités de presse a été marqué par plusieurs changements de programme, entraînant l'annulation de l'entretien exclusif initialement prévu avec les frères Jackson. Un entretien exclusif en tête-à-tête avec les deux artistes était initialement prévu avec l'envoyée spéciale de l'agence Tunis Afrique Presse (TAP).

Après plusieurs reports successifs, l'agence TAP et les autres médias publics (TV1 et RTCI) ont finalement vu les artistes défiler sous leurs yeux à 22h00 pour rejoindre directement la scène.

Ce timing serré est dicté par une tournée estivale internationale particulièrement dense. Face au mécontentement des journalistes, l'imprésario tunisien est apparu impuissant devant les exigences de managers américains pressés de voir le duo regagner l'aéroport après le show, afin de gagner leur prochaine date aux Îles Canaries.

Au-delà des difficultés rencontrées en marge du spectacle, le retour des Jackson à Carthage a confirmé l'attachement intact à au public tunisien à cette dynastie musicale, dont l'héritage continue de traverser les générations.