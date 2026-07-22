Tunisie: Gnawa Diffusion - Un voyage en musique, sans frontières

La soirée du 20 juillet 2026 au théâtre plein air de la ville de Hammamet a fait office de voyage dans une dimension sonore inédite. "Gnawa Diffusion", le célèbre groupe algérien, pilier de la musique Gnawa a mis le feu dans les gradins pendant 2h de temps. Comme à l'accoutumée, leur chef de fil Amazigh Kateb a conquis le public en mêlant danse, musique de haute volée et beaucoup d'humour.

La musique engagée du groupe touche, éveille les consciences et fait danser tout le public du début jusqu'à la fin. Dès les 5 premières minutes, une atmosphère festive englobe l'espace et les corps, avides de célébration. Un public largement composé de jeunes tunisiens et d'algériens en vacances en Tunisie, fans inconditionnels du groupe qui ont massivement répondu présents.

La particularité du groupe est son usage d'instruments musicaux traditionnels, propre à l'immense culture Gnawa, soutenue par des sonorités africaines, subsahariennes, très enracinées dans le patrimoine du continent africain et la culture nord-africaine plus précisément. Des « Chakachèk », au tambour, en passant par de la guitare, guitare électrique et basses, ce mélange séduit et reflète l'identité musicale unique du groupe. Une identité plus que jamais prônée, mise en avant et reconnaissable. Le traditionnel, l'alternatif et l'expérimental ont toujours fait les morceaux les plus célèbres des « Gnawa Diffusion ».

De « Algéria » à « Bab Salem », en passant par « Malika El Motahajiba » et « Bonjour », la fin en apothéose du concert s'est déroulée dans une danse collective, presque en transe avec le morceau « Douga - Douga ». Entre humour scénique, pauses anecdotes et blagues multilingues en arabe, en dialecte algérien, en français, anglais, parfois en tunisien et même allemand, les prises de paroles de Kateb, Leader par excellence, canalisent l'énergie du public.

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C'est peut-être à cela qu'on reconnaît le succès international de « Gnawa Diffusion », grâce à son ouverture sur le monde par le biais de répertoire, des cultures, des valeurs universelles qu'il prône, de cet esprit d'ouverture, de tolérance et d'une bonne dose d'humour.

L'éclectisme et la diversité sur scène sont audibles et esthétiques. Ils font l'empreinte unique du groupe, son identité, sa vision artistique qui perdure depuis près de 40 ans. Avec légèreté et humour, c'est l'exil, l'identité, la paix, et des revendications sociales qui sont chantées. L'humain reste au centre des morceaux les plus écoutés. La musique reste l'intermédiaire principal, et le support solide aux paroles engagées et aux hymnes les plus bouleversants qui deviennent cultes. Le live de « Gnawa Diffusion » se caractérise par sa rythmique impressionnante, haletante et d'une grande maîtrise.

Fondé en 1992 par Amazigh Kateb, « Gnawa Diffusion » est né dans un contexte social marqué par le chômage. La genèse du groupe a commencé quand son leader est parti s'installer en France en 1988. Dès ses débuts, le groupe s'est érigé en porte-voix des migrants, des populations marginalisées et célèbre l'africanité, avant d'élargir ses inspirations vers davantage d'universalisme.

Refusant les étiquettes et jouant avec de nombreux codes, « Gnawa Diffusion » développe un langage musical singulier où les sonorités « Gnawa »dialoguent avec le reggae, le rock, le rap et le blues, dans un esprit profondément maghrébin et africain. Cette diversité musicale, lui a permis de s'imposer depuis plus de trente ans sur les scènes du Maghreb et de l'Europe, tout en séduisant plusieurs générations de spectateurs. Et la magie opère toujours...

Ce soir, place à Big Daddy Wilson, un monument du blues américain contemporain, qui sera pour la première en Tunisie.